Pullaro “tuvimos que esperar 40 años, pero somos invencibles”

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este sábado en Rosario, con una ceremonia desarrollada frente al Monumento Nacional a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia.

El acto comenzó a las 18 y reunió a las delegaciones de los distintos países que participarán durante los próximos días de la competencia, además de autoridades, deportistas y público.

La ceremonia combinó espectáculos artísticos con el acto protocolar, que tuvo como principal protagonista al gobernador Maximiliano Pullaro, encargado de pronunciar el discurso de apertura.

“Muy buenas noches. Bienvenido Sudamérica, bienvenidos a Argentina. Bienvenidos a la provincia invencible de Santa Fe”, expresó Pullaro al iniciar su mensaje.

El mandatario aprovechó el escenario para destacar la identidad santafesina y su vínculo con la producción, la cultura y el deporte.

“Bienvenidos a este monumento renovado, al lugar donde creamos la bandera nacional, bienvenidos a este río Paraná por donde sale nuestra producción y desde aquí se alza nuestra provincia”, señaló.

Pullaro destacó una espera de 40 años

Durante su discurso, el gobernador puso especial énfasis en la importancia que tiene para Santa Fe ser sede de un acontecimiento deportivo de esta magnitud.

“Tuvimos que esperar 40 años para tener un evento de estas características y de esta magnitud, pero somos invencibles. En un momento muy difícil nos animamos a llevar adelante esto”, afirmó.

Los Juegos reunirán durante 14 días a deportistas, entrenadores y visitantes provenientes de distintos países de Sudamérica.

Para Pullaro, la competencia representa además una oportunidad para reivindicar valores que exceden al deporte, como la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo.

Las obras y el desafío del legado

Uno de los puntos centrales del mensaje del gobernador estuvo relacionado con la infraestructura que quedó instalada para recibir a los Juegos.

Pullaro resaltó las obras realizadas y sostuvo que el verdadero resultado de la inversión deberá medirse una vez terminada la competencia.

“Hoy están las obras, están los estadios y nuestros deportistas tienen la mejor infraestructura para practicar deporte por los próximos años y el legado”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el desafío será darle continuidad a las instalaciones y evitar que queden reducidas a una infraestructura utilizada solamente durante el evento.

“Sabemos que el legado va a ser cuando se apague nuestra antorcha”, afirmó.

La frase plantea precisamente uno de los principales interrogantes que quedarán abiertos después de los Juegos: cómo se mantendrán y utilizarán los nuevos espacios deportivos una vez concluida la competencia y quién asumirá los costos de su mantenimiento.

Una provincia que busca mostrarse al país y al mundo

En el cierre de su discurso, Pullaro invitó a los deportistas y visitantes a aprovechar su estadía para conocer distintos puntos de la provincia.

“Disfruten de esta competencia. A los turistas, conozcan a la provincia invencible de Santa Fe, conozcan Rosario, conozcan Santa Fe, conozcan Rafaela, conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros paisajes y nuestra historia”, manifestó.

De esta manera, con deporte, espectáculos y una fuerte presencia institucional, quedaron formalmente inaugurados los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Ahora comenzará la etapa que realmente pondrá a prueba todo lo realizado: la competencia deportiva y, detrás de ella, la capacidad de la provincia para transformar los Juegos en un legado que perdure más allá de las dos semanas de actividad.