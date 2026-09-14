Kicillof y Massa emergen como alternativas para ordenar al peronismo en 2027

Axel Kicillof comenzó a ampliar el Movimiento Derecho al Futuro más allá de la provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa recuperó presencia pública y volvió a ser mencionado como una alternativa dentro de la reorganización del peronismo.

La Cámpora mantiene su respaldo a Cristina Kirchner y cuestiona la construcción política independiente impulsada por Kicillof.

La posibilidad de realizar PASO comienza a ser considerada como una herramienta para resolver la disputa por el liderazgo.

El peronismo enfrenta el desafío de establecer una conducción que evite repetir las dificultades internas del Frente de Todos.

Kicillof, Massa y Cristina aparecen como figuras centrales de una discusión que podría definir la estrategia presidencial de Unión por la Patria hacia 2027.

La interna del peronismo comenzó a adquirir una nueva dimensión con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. La ausencia de una conducción unificada dentro de Unión por la Patria vuelve a instalar la discusión sobre el liderazgo del espacio y, frente a ese escenario, Axel Kicillof y Sergio Massa aparecen como los dirigentes con mayores señales de proyección nacional.

La posibilidad de recurrir a unas PASO comienza a ser considerada por distintos sectores como una herramienta para resolver la disputa interna. La alternativa permitiría evitar una definición anticipada entre las distintas corrientes y trasladar la decisión a los afiliados y simpatizantes en una instancia electoral. Para dirigentes de UxP, el desafío consiste en construir una conducción capaz de evitar las dificultades que atravesó el peronismo durante la experiencia del Frente de Todos.

Kicillof es uno de los dirigentes que más avanzó en la construcción de una estructura propia. El gobernador bonaerense impulsa el Movimiento Derecho al Futuro, un espacio que comenzó como una herramienta política dentro de la provincia de Buenos Aires y que ahora busca ampliar su presencia hacia otros distritos.

El próximo paso será el lanzamiento nacional del espacio, previsto para el sábado 19 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en Avellaneda. La elección del lugar tendrá además un significado político porque el encuentro será organizado con el respaldo de Jorge Ferraresi, uno de los principales referentes territoriales que acompañan la construcción de Kicillof en territorio bonaerense.

La expansión nacional del MDF coloca al gobernador en una posición diferente a la que mantenía durante los primeros años de la actual administración. Kicillof intenta consolidar una identidad política propia y construir vínculos con dirigentes de otras provincias, intendentes y sectores del peronismo que buscan una alternativa para reorganizar la oposición.

El avance genera resistencia en La Cámpora, que mantiene su respaldo a Cristina Kirchner y reclama que el gobernador reconozca el liderazgo de la ex presidenta. El sector cuestiona que Kicillof avance con una estructura propia y considera que la construcción del gobernador debería integrarse a una estrategia política conducida por Cristina.

La consigna “Cristina candidata” continúa presente dentro del kirchnerismo, aunque en distintos sectores reconocen que también funciona como una herramienta para preservar capacidad de negociación dentro de la interna. La discusión, de todos modos, ya no se limita a la relación entre Cristina y Kicillof. Sergio Massa volvió a ocupar un lugar relevante en las conversaciones sobre el futuro del peronismo.

El ex ministro de Economía comenzó a recuperar exposición pública después de un período de menor actividad política tras la derrota electoral de 2023. Su presencia en distintos encuentros partidarios volvió a instalarlo como una figura con posibilidades de participar en la reorganización del espacio.

Uno de los escenarios que marcó ese regreso fue el homenaje a José Manuel de la Sota, donde Massa compartió espacio con dirigentes de diferentes sectores del peronismo. La presencia de referentes vinculados a distintas corrientes permitió observar la amplitud de los vínculos que el líder del Frente Renovador conserva dentro del espacio opositor.

La reaparición de Massa también generó distintas lecturas. Cerca del sector de Kicillof consideran que La Cámpora puede observar su crecimiento como una herramienta para equilibrar el avance del gobernador. En el entorno del ex ministro, en cambio, sostienen que cualquier proyecto nacional todavía necesita atravesar una etapa de reconstrucción y consolidación.

La eventual competencia entre Kicillof y Massa podría convertirse en uno de los principales ejes de la reorganización del peronismo. Una PASO competitiva permitiría canalizar las diferencias entre los sectores y definir una candidatura presidencial sin repetir disputas que, en el pasado, terminaron debilitando al espacio antes de una elección general.

El desafío será establecer previamente reglas de competencia y una conducción política que permita preservar la unidad después de la elección interna. Cristina Kirchner conserva un peso decisivo dentro del peronismo y su posición continuará siendo determinante para cualquier esquema de reorganización.

Con cuatro años por delante hasta la elección presidencial, ninguna candidatura está definida. Sin embargo, el movimiento de Kicillof para construir una estructura nacional y el regreso de Massa a la escena política muestran que la discusión por el liderazgo ya comenzó. La posibilidad de una interna abierta entre distintos sectores aparece así como una alternativa para transformar la actual fragmentación en una competencia ordenada por la conducción del peronismo.