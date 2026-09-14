Alpine explicó la polémica con Pierre Gasly en el GP de España

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de España de Fórmula 1 con un séptimo puesto y sumó seis puntos para Alpine. Sin embargo, el resultado pudo haber sido todavía mejor y el argentino protagonizó un momento de tensión con su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas.

El francés terminó duodécimo después de una estrategia que no funcionó como esperaba el equipo. Gasly recién ingresó a boxes en la última vuelta para cumplir con la parada obligatoria, una apuesta de Alpine que estaba basada en la posibilidad de que apareciera un Safety Car y permitiera recuperar posiciones.

La neutralización nunca llegó y Gasly quedó fuera de la zona de puntos. Después de la carrera, la escudería explicó que la estrategia había estado condicionada justamente por esa expectativa.

“Las carreras no siempre van como nos gustaría. Para Pierre Gasly ese fue el caso hoy, esperamos un coche de seguridad que nunca llegó y lamentablemente la apuesta no dio sus frutos. ¡Hacia Bakú!”, explicó Alpine en sus redes sociales.

El momento de tensión entre Colapinto y Gasly

La estrategia de Gasly no solo perjudicó al francés. En el tramo final, Colapinto llegó con mejor ritmo que su compañero y pidió por radio que le permitieran avanzar.

El argentino tenía detrás a Oscar Piastri, que presionaba para intentar quedarse con la séptima posición. Gasly, que sufría con el desgaste de sus neumáticos, mantuvo su lugar y no cedió el paso.

La situación generó el enojo de Colapinto, que expresó su frustración por radio mientras buscaba mantener a raya al McLaren.

Finalmente, Piastri no consiguió superar al argentino y Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar, mientras que Gasly terminó duodécimo.

Colapinto sumó seis puntos en Madrid

El resultado significó seis puntos para Colapinto, que tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada y terminó por delante de su compañero de equipo. El argentino había largado noveno y consiguió avanzar dos posiciones durante la carrera.

Para Alpine, en cambio, el balance pudo haber sido todavía más positivo. La escudería terminó con sus dos autos dentro de los doce primeros, aunque Gasly se quedó sin sumar puntos después de la arriesgada estrategia.

El próximo compromiso del campeonato será el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, donde Colapinto buscará continuar con la buena racha después de su actuación en el nuevo circuito Madring de Madrid.

Resultado del GP de España 2026