Zverev campeón del US Open

Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 tras vencer a Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en la final disputada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. El alemán, primer preclasificado del torneo, consiguió así su segundo título de Grand Slam del año, después de haber conquistado Roland Garros.

La definición tuvo momentos de dominio para Zverev y una reacción del estadounidense que encendió la ilusión del público local. Shelton logró quedarse con el tercer parcial y estirar la final, pero el alemán recuperó el control en el cuarto set y terminó imponiéndose con autoridad.

Para Zverev, el triunfo también tiene un significado especial: volvió a ganar el US Open después de haber perdido la final de 2020 ante Dominic Thiem. Esta vez no dejó escapar la oportunidad y consiguió levantar por primera vez el trofeo en Nueva York.

Zverev tomó ventaja desde el comienzo

El alemán comenzó la final con mucha solidez y rápidamente consiguió marcar diferencias. Zverev se quedó con el primer set por 6-3, aprovechando sus oportunidades para quebrar el servicio de Shelton y sosteniendo una gran eficacia con su saque.

En el segundo parcial, el estadounidense consiguió equilibrar el desarrollo y resistió los ataques de su rival. Ninguno logró sacar ventaja suficiente como para quebrar y el set se definió en el tie-break.

Allí, Zverev volvió a mostrar su fortaleza en los momentos decisivos: se adelantó rápidamente y terminó ganando el desempate por 7-2, para quedar a un solo set del título.

Shelton reaccionó y estiró la final

Cuando parecía que Zverev podía resolver el partido en sets corridos, Shelton reaccionó en el tercer parcial. El estadounidense elevó su nivel con el servicio, redujo los errores y comenzó a presionar más al alemán desde el fondo de la cancha.

El set llegó igualado hasta el tramo final. Con el marcador 6-5, Shelton encontró el quiebre que necesitaba y se impuso 7-5, descontó en la final y llevó la definición a un cuarto set.

La reacción del estadounidense hizo crecer la expectativa en el Arthur Ashe Stadium, donde el público esperaba una remontada del representante local.

Zverev cerró el partido y conquistó el título

El alemán, sin embargo, no permitió que la remontada se completara. Zverev recuperó rápidamente el control del partido en el cuarto set, volvió a presionar sobre el saque de Shelton y consiguió una ventaja que ya no dejaría escapar.

Con mayor solidez desde el fondo y precisión en los puntos importantes, Zverev se impuso 6-2 en el cuarto parcial y selló la victoria después de cuatro sets.

De esta manera, el alemán conquistó su primer US Open y sumó el segundo Grand Slam de su carrera, luego de su consagración en Roland Garros. Además, cerró una temporada excepcional en los grandes torneos, en la que también fue finalista en Wimbledon.

Shelton, protagonista de una campaña histórica

Para Ben Shelton, la derrota significó el cierre de una actuación histórica. El estadounidense, de 23 años, disputó la primera final de Grand Slam de su carrera y se convirtió en el primer tenista estadounidense negro en alcanzar una final del US Open desde Arthur Ashe en 1972.

Además, Shelton había llegado a la definición después de eliminar a Carlos Alcaraz en los cuartos de final y a Frances Tiafoe en semifinales, por lo que su recorrido confirmó su crecimiento entre las principales figuras del circuito.

Aunque no pudo quedarse con el trofeo, su actuación en Nueva York lo consolida como uno de los grandes nombres de la nueva generación del tenis estadounidense.