Zverev vs. Shelton, por el título del US Open: hora, TV y todos los detalles de la final

El US Open 2026 tendrá este domingo su gran definición masculina. Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentarán en el Arthur Ashe Stadium por el trofeo del último Grand Slam de la temporada, en una final que tendrá un fuerte componente histórico para ambos protagonistas y, especialmente, para el tenis estadounidense.

Zverev llega a la definición después de superar al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6), mientras que Shelton consiguió el pase tras derrotar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.

Zverev busca su segundo Grand Slam del año

El alemán atraviesa un gran momento y disputará una nueva final de Grand Slam. Ya conquistó Roland Garros en 2026 y ahora buscará cerrar la temporada de los grandes torneos con otro título.

Además, será su segunda final del US Open. La anterior fue en 2020, cuando estuvo muy cerca de quedarse con el trofeo, pero finalmente cayó ante Dominic Thiem después de desperdiciar una ventaja de dos sets.

Su camino hasta la definición no fue sencillo. Zverev tuvo que superar dos partidos de cinco sets en las primeras rondas y acumuló más de 16 horas en cancha antes de alcanzar las semifinales.

Shelton va por una hazaña para el tenis estadounidense

Del otro lado estará Ben Shelton, de 23 años, que disputará la primera final de Grand Slam de su carrera.

El estadounidense llegó a la definición después de protagonizar una de las grandes actuaciones del torneo. En cuartos de final eliminó al español Carlos Alcaraz, defensor del título, y posteriormente venció a Tiafoe para meterse por primera vez en una definición de un Major.

La posibilidad de conquistar el título también le permitiría poner fin a una larga espera del tenis masculino de Estados Unidos: el último campeón estadounidense de un Grand Slam fue Andy Roddick, precisamente en el US Open 2003.

Además, Shelton ya hizo historia antes de disputar la final: se convirtió en el primer tenista estadounidense afroamericano en alcanzar la definición individual masculina del US Open desde Arthur Ashe, en 1972.

El historial favorece ampliamente a Zverev

El antecedente entre ambos es otro de los factores que puede pesar en la previa. Zverev ganó los cinco enfrentamientos que disputó contra Shelton, por lo que el estadounidense todavía no pudo vencerlo en el circuito profesional.

El dato, sin embargo, tiene un matiz importante: será la primera vez que se enfrenten en un partido de Grand Slam, por lo que la final en Nueva York representará un escenario completamente diferente para ambos.

A qué hora juegan Zverev y Shelton y dónde ver la final

Alexander Zverev y Ben Shelton jugarán este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 de la Argentina, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

La final del US Open 2026 se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

El partido definirá al último campeón de Grand Slam de la temporada y pondrá frente a frente a un alemán que busca sumar otro Major y a un estadounidense que intentará aprovechar la localía para entrar definitivamente en la historia del tenis de su país.