Cande Tinelli criticó las exigencias virales sobre la alimentación

Candelaria Tinelli volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una reflexión sobre la presión por mantener una alimentación considerada “saludable” y las exigencias relacionadas con el cuerpo. En esta oportunidad, apuntó contra la obsesión que, según su mirada, puede generarse alrededor del déficit calórico y determinados hábitos que se viralizan en Instagram.

La influencer publicó una historia en la que mostró dos trozos de pan y aprovechó la imagen para cuestionar los mensajes que promueven una alimentación cada vez más restrictiva.

“Me tienen con las bolas muy llenas con lo del déficit calórico y la obsesión por la vida saludable en Instagram prácticamente inalcanzable”, escribió.

Luego, Candelaria fue contundente con su reflexión y pidió dejar de lado las exigencias que pueden terminar afectando la relación de las personas con la comida y con su propio cuerpo.

“Sean normales, por el amor de Dios. Dejen de enfermar cabezas sanas”, expresó.

El mensaje de Candelaria Tinelli sobre la alimentación

La publicación de la hija de Marcelo Tinelli puso nuevamente en discusión la presión que existe en redes sociales alrededor de la alimentación, el ejercicio y la imagen corporal.

En plataformas como Instagram es habitual encontrar contenidos vinculados con planes alimentarios, conteo de calorías y distintas estrategias para modificar el peso. Sin embargo, la búsqueda permanente de un ideal corporal puede convertirse en una fuente de presión, especialmente cuando se presentan determinadas prácticas como obligatorias para llevar una vida saludable.

En ese sentido, Candelaria cuestionó que estos mensajes terminen instalando exigencias difíciles de sostener en la vida cotidiana.

Candelaria Tinelli y su experiencia con los trastornos alimentarios

La reflexión de Candelaria también adquiere otra dimensión por su propia experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria.

En distintas oportunidades, la influencer habló públicamente sobre los problemas que atravesó durante su adolescencia y juventud. En junio de este año, incluso recordó que sus problemas de aquella etapa estaban relacionados con la anorexia y la bulimia y aseguró que recibió acompañamiento y tratamiento por parte de su familia.

Por ese motivo, sus declaraciones sobre la presión vinculada con el cuerpo y la alimentación suelen generar especial repercusión en las redes sociales.

La publicación más reciente volvió a poner el foco en la necesidad de evitar que las recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables se transformen en una obsesión y en la importancia de mantener una relación equilibrada con la comida.