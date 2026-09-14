El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron uno de los momentos más comentados de La Peña de Morfi al someterse a un particular ping pong de preguntas sobre la relación que mantuvieron durante varios años.

El reencuentro se produjo durante la conducción compartida del programa de Telefe, con Sebastián Wainraich como mediador del cuestionario, que llevó a ambos periodistas a recordar distintos momentos de su historia sentimental, desde el comienzo del vínculo hasta la separación.

Aunque la pareja terminó definitivamente en 2024, el intercambio mostró que todavía existe cariño, confianza y cierta nostalgia entre ambos.

El día que se separaron y cuánto duró su relación

Una de las primeras preguntas estuvo relacionada con el tiempo que estuvieron juntos. Leuco explicó que la historia tuvo dos etapas: “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”.

Martínez, en tanto, hizo referencia al recorrido completo de la relación y resumió: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

El diálogo también permitió conocer cómo atravesaron la separación y qué hicieron con los recuerdos que quedaron de aquella etapa.

Sofi Martínez contó qué hizo con las fotos de Diego Leuco

En uno de los momentos más personales del intercambio, Leuco quiso saber cuánto tiempo había seguido viendo sus redes sociales después de la ruptura.

La respuesta de Martínez fue contundente: “El día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”.

La periodista también contó qué hizo con las fotografías que compartía junto a su expareja. Según explicó, decidió utilizar una herramienta del iPhone para que esas imágenes dejaran de aparecerle en los recuerdos, aunque no las eliminó.

“Un día tomé la decisión de que no me muestre tu cara, pero no las eliminé”, explicó.

La confesión de Diego Leuco: ¿todavía extraña a Sofi?

Uno de los momentos de mayor repercusión llegó cuando le preguntaron directamente a Leuco si todavía extrañaba a su expareja en el plano sentimental.

En un primer momento, el conductor intentó evitar una respuesta tajante: “Por sí o por no no puedo responder, porque estaría mintiendo”.

Sin embargo, Martínez lo invitó a contestar con sinceridad y finalmente Leuco se sinceró frente a las cámaras:

“Muchas veces, sí. Más veces sí que no”.

La declaración generó sonrisas y complicidad entre ambos, además de convertirse rápidamente en uno de los fragmentos más comentados del programa.

“Millones de veces le escribí mensajes y después los borré”

Leuco también reconoció que después de la separación tuvo más de una oportunidad en la que quiso comunicarse con Martínez, aunque finalmente decidió no hacerlo.

“Millones de veces le escribí mensajes y después los borré. Yo soy de escribir largo”, contó.

La respuesta de Sofi llegó con humor: “Escribe largo, pero tiene talento”.

El conductor también reveló qué aspecto de la rutina de su expareja extraña. Mientras ambos tienen una vida laboral intensa, explicó que él concentra su actividad durante la semana y Martínez suele tener una agenda especialmente cargada durante los fines de semana.

“Ella tiene 40 actividades los fines de semana y ahora lo extraño”, reconoció.

Los recuerdos que quedaron después de la separación

El cuestionario también llevó a recordar algunos objetos que quedaron en poder de cada uno.

Leuco contó, por ejemplo, que recibió 40 kilos de yerba que le habían enviado a Martínez, pero nunca llegó a avisarle que el paquete había llegado. También mencionó que todavía conserva alguna remera de ella.

Otro de los momentos nostálgicos apareció cuando hablaron sobre el gesto más romántico que tuvieron durante la relación. Leuco recordó que, después de una de las separaciones, fue en secreto a ver a Martínez jugar una final de fútbol.

Qué momento de la relación borrarían

Hacia el final del segmento, ambos tuvieron que responder qué día de su historia juntos eliminarían si tuvieran la posibilidad.

Leuco fue contundente y eligió el día en que se separaron.

“No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos”, expresó.

El intercambio dejó en evidencia la buena relación que mantienen actualmente y la nostalgia que todavía aparece al recordar su historia, aunque ninguno de los dos confirmó una reconciliación sentimental.