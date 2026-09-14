Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada

Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, evolucionó favorablemente y sin complicaciones durante los días que estuvo bajo seguimiento médico.

La conductora dejó el centro de salud por el sector de estacionamiento y regresó a su domicilio, donde continuará con el proceso de recuperación rodeada de familiares y amigos.

Según el parte firmado por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe, Mirtha continuará con las indicaciones correspondientes en su casa con el objetivo de retomar sus actividades habituales cuando su estado de salud lo permita.

Cómo fue la evolución de Mirtha Legrand durante la internación

Mirtha había ingresado al Sanatorio Mater Dei el 7 de septiembre, debido a un cuadro respiratorio bronquial. Desde entonces, los distintos partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones.

Durante su internación permaneció en una habitación común, recibió visitas de familiares y amigos y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El último parte médico también había destacado que se encontraba atenta a sus actividades personales.

En los días previos al alta, Mercedes Ninci había contado en La mañana con Moria que pudo comunicarse con profesionales vinculados a la atención de la conductora. Según relató la periodista, le transmitieron que Mirtha se encontraba “espléndida” y que había respondido muy bien al tratamiento.

Qué había mostrado la tomografía de Mirtha Legrand

Durante la internación también se conocieron detalles de una tomografía realizada a la conductora. Según la información difundida por Ninci, el estudio describió signos compatibles con una reagudización de una patología inflamatoria e infecciosa crónica de la vía aérea, con predominio bibasal.

El informe también mencionó una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, descrito como compatible con un hamartoma.

De acuerdo con lo informado en ese momento, no se registraron cambios significativos en el resto de los hallazgos en comparación con una tomografía realizada el 13 de abril.

A partir de ahora, Mirtha continuará su recuperación en su casa y bajo las indicaciones de sus médicos, mientras su entorno espera su regreso a la actividad televisiva.