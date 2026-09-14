Santa Fe busca cambiar la forma de enfrentar la violencia de género: qué propone el nuevo proyecto de ley

El Gobierno de Santa Fe impulsa un nuevo esquema para prevenir y abordar las situaciones de violencia de género, con una propuesta que busca modificar el modo en que actualmente intervienen los organismos estatales.

La iniciativa, denominada Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, será enviada próximamente a la Legislatura provincial para su tratamiento. El proyecto cuenta con más de 90 artículos y fue presentado por la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini, junto con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

Según explicó Travaini, uno de los principales objetivos es dejar atrás un sistema basado principalmente en la reacción frente a hechos de violencia ya consumados y avanzar hacia un mecanismo que permita detectar y atender situaciones de riesgo antes de que se transformen en episodios graves.

Un cambio de enfoque

La funcionaria sostuvo que el modelo vigente suele activar la intervención de la Justicia y de distintos organismos cuando la situación ya alcanzó un nivel de gravedad considerable. Frente a eso, la nueva propuesta plantea comenzar a actuar ante señales de alerta o indicios que permitan advertir una posible situación de violencia.

El proyecto apunta así a establecer un sistema integral y dinámico de gestión del riesgo, que combine diferentes herramientas y organismos para intervenir de manera coordinada.

La iniciativa contempla acciones vinculadas con la prevención, la detección temprana, la protección y la asistencia de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Uno de los problemas que busca abordar es la falta de articulación entre las distintas áreas que intervienen en estos casos. Desde el Gobierno provincial remarcan que muchas veces cada organismo trabaja de manera independiente, sin una estrategia común que permita acompañar integralmente a la persona afectada.

La importancia de detectar las señales

La prevención ocupa un lugar central dentro de la propuesta. Para Travaini, una de las primeras herramientas consiste en fortalecer el trabajo territorial, capacitar y orientar a los equipos que tienen contacto con posibles víctimas y ampliar la difusión de información.

El objetivo es que las mujeres puedan reconocer las distintas formas que puede adoptar la violencia de género y detectar situaciones de riesgo tanto en sus propias experiencias como en las de personas de su entorno.

De esta manera, la estrategia pretende intervenir antes de que una situación termine en un episodio de extrema gravedad.

Un sistema basado en la prevención

La iniciativa propone, en definitiva, modificar la lógica de intervención: pasar de esperar la ocurrencia de un hecho grave a identificar previamente los factores que pueden anticipar una situación de violencia.

El desafío será ahora el debate legislativo, donde se analizarán los alcances del nuevo sistema y las herramientas necesarias para ponerlo en funcionamiento.

El Gobierno provincial sostiene que la articulación entre las áreas de seguridad, Justicia, asistencia y políticas de género será fundamental para que el nuevo modelo pueda traducirse en respuestas más rápidas y eficaces frente a situaciones de riesgo.