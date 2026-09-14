Pullaro destacó el impacto de los Juegos Suramericanos: “Superó todas las expectativas”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó un primer balance de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aseguró que el desarrollo del evento deportivo está teniendo una repercusión internacional, una convocatoria de público y un impacto económico que exceden las previsiones iniciales.

La evaluación fue presentada desde el Centro de Prensa instalado en la Nave A del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, donde autoridades provinciales y responsables de la organización repasaron los primeros días de competencia.

Durante la conferencia se brindaron detalles sobre el funcionamiento de la estructura organizativa, la llegada y atención de las delegaciones, el despliegue en los distintos escenarios deportivos y el desarrollo de las actividades en las tres ciudades que son sede del certamen: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Una apertura con convocatoria récord

Uno de los principales puntos destacados por las autoridades fue la cantidad de espectadores que acompañaron la ceremonia inaugural, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.

Según el balance presentado, la apertura habría marcado un récord para este tipo de competencias, con una concurrencia que, de acuerdo con los organizadores, no tiene antecedentes en la historia de los Juegos Suramericanos.

La magnitud de la convocatoria también se trasladó a las jornadas posteriores. Desde la organización remarcaron que las distintas disciplinas comenzaron a disputarse con una fuerte presencia de espectadores.

Estadios colmados desde el comienzo

Otro de los aspectos señalados durante la presentación fue la respuesta del público en los escenarios deportivos.

Los funcionarios aseguraron que los estadios registraron una importante concurrencia desde el primer día de competencias, con localidades ocupadas de manera sostenida a lo largo de las jornadas.

Para el gobierno provincial, la respuesta de los espectadores constituye uno de los principales indicadores del impacto que está generando el evento, tanto en términos deportivos como turísticos y económicos.

Un evento que busca dejar impacto en la provincia

Con las competencias todavía en pleno desarrollo, el gobierno santafesino considera que los primeros resultados permiten realizar un balance positivo de la organización.

La presencia de delegaciones de distintos países, el movimiento generado en las ciudades anfitrionas y la participación masiva del público posicionan a los Juegos Suramericanos como uno de los acontecimientos deportivos de mayor magnitud realizados en la provincia.

Pullaro y los funcionarios que participaron de la conferencia coincidieron en que la repercusión alcanzada hasta el momento superó las expectativas iniciales, mientras continúan las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela.