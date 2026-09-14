Tragedia: murió el guardaespaldas de la novia de Vinicius junto a su esposa en un accidente de moto

Rogério Camilo Ramos, quien trabajaba como seguridad personal de Virginia Fonseca, y su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, murieron en un accidente de moto ocurrido en Goiás, Brasil. La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo en la BR-060, a la altura de Guapó, en la Región Metropolitana de Goiânia.

Rogério, de 53 años y teniente retirado de la Policía Militar de Goiás, viajaba junto a su esposa en una motocicleta cuando se produjo el accidente. La pareja también se desempeñaba como pastores de la Iglesia Viver em Cristo.

La causa y la dinámica exacta del accidente todavía son investigadas por las autoridades. La concesionaria Rota Verde Goiás informó que el fallecimiento de Rogério fue constatado por el equipo médico que llegó al lugar.

El mensaje de Virginia Fonseca tras conocer la noticia

Virginia Fonseca confirmó la muerte de Rogério y Paulla a través de sus redes sociales. La influencer explicó que decidió esperar antes de comunicar públicamente la tragedia para asegurarse de que los familiares de la pareja hubieran sido informados.

“Desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto”, expresó en una publicación.

La influencer recordó especialmente el vínculo que Rogério tenía con su familia y destacó el cuidado que había tenido con ella y sus seres queridos.

“Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia”, escribió Virginia.

La promesa de Virginia para la hija del matrimonio

Rogério y Paulla tenían una hija llamada Heloísa, de 12 años, y Virginia también hizo referencia a ella en su mensaje de despedida.

La influencer aseguró que acompañará a la menor y a sus familiares después de la pérdida de sus padres.

“Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada”, expresó.

El matrimonio era conocido además por su actividad religiosa. Ambos eran pastores de la Iglesia Viver em Cristo, ubicada en Goiânia.

El vínculo de Virginia Fonseca con Vinicius Jr.

La noticia tuvo repercusión internacional debido a la relación que Virginia mantiene con el entorno de Vinicius Jr., delantero del Real Madrid.

Virginia y el futbolista habían confirmado su relación en octubre de 2025, pero anunciaron su separación en mayo de 2026.

Sin embargo, ambos volvieron a mostrarse juntos públicamente en septiembre. Durante el último fin de semana, Virginia acompañó a Vinicius en el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el circuito de Madring, en Madrid.

La muerte de Rogério ocurrió apenas horas después de esa aparición pública y generó una fuerte conmoción entre los allegados de Virginia.

Quién era Rogério Camilo Ramos

Además de trabajar como seguridad particular de Virginia Fonseca, Rogério era teniente retirado de la Policía Militar de Goiás. Había dejado la fuerza recientemente y luego continuó desempeñándose en tareas de seguridad privada.

Junto con Paulla, también llevaba adelante una actividad religiosa como pastor. El matrimonio murió en el accidente ocurrido en la BR-060 y dejó a una hija de 12 años.