Rafaela continúa viviendo los Juegos Suramericanos con una jornada a pura música en el Fan Fest

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Rafaela continúa disfrutando de una variada agenda de actividades culturales y musicales que acompañan el desarrollo de la competencia deportiva.



Este lunes 14 de septiembre, el Fan Fest ofrecerá propuestas durante toda la tarde y noche en el Microestadio Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo, con la participación de variados artistas.



La programación comenzará a las 14:00, con la presentación de DJ Eli Sampa en el Microestadio. A las 16:00, será el turno del DJ Iván García en el Velódromo.



La agenda continuará a las 17:00 con Cucarachas en el Bidet en el Microestadio, mientras que a las 18:00 habrá dos propuestas simultáneas: DJ Eli Sampa, nuevamente en el Microestadio y Supersonic Loser, en el Velódromo.



Más tarde, a las 19:00, el Microestadio recibirá a Nahuel Carlevaris, mientras que en el Velódromo se presentará DJ. El cierre de la jornada estará a cargo de Pinky (Un poco de ruido), desde las 20:00, en el Microestadio.



De esta manera, la ciudad ofrece entretenimientos para acompañar la experiencia de los Juegos Suramericanos, generando espacios de encuentro para vecinos, visitantes, atletas y delegaciones que durante estos días forman parte de este acontecimiento deportivo internacional.