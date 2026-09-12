Nuevos encuentros del Ciclo de charlas con deportistas

La Municipalidad llevó adelante dos nuevos encuentros del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias, una propuesta vinculada a la muestra "Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)" del Museo Histórico Municipal. La actividad tiene como objetivo revalorizar las trayectorias de los deportistas de la ciudad, destacando el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso detrás de cada logro.



Con una participación que superó los 350 estudiantes, la iniciativa se desarrolló en dos jornadas de intercambio. Por un lado, en la escuela 25 de Mayo, estudiantes de esa institución, de la escuela Nº 495 "Malvinas Argentinas" y de la escuela N.º 654 "Nicolás Avellaneda", interactuaron con destacadas figuras del deporte local como los automovilistas Nicolás González y Martín Basso, la nadadora Morena López y el exfutbolista Marcelo López.



Por otro lado, en la sede del EEMPA Rafaela, estudiantes de esa institución y de la Escuela Primaria para Adultos "San Martín", tuvieron la oportunidad de escuchar y hacer preguntas a referentes de trayectoria como Mario Demarco (boxeo), René Zanatta (motociclismo y automovilismo) y Susana Gutiérrez (fútbol femenino).



Los encuentros contaron con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, junto a directivos de los establecimientos educativos. Durante las jornadas, moderadas por Marcelo Muriel e Iván Alovatti, los deportistas relataron sus trayectorias, los desafíos que debieron superar y las decisiones que marcaron sus carreras, generando un espacio de diálogo cercano con los jóvenes.



El último encuentro encuentro del ciclo tendrá lugar el próximo lunes 14 en la Escuela Nº 429 "Mario R. Vecchioli", cerrando así una propuesta que fortalece el vínculo entre deporte, educación, cultura y comunidad, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Por su parte, la muestra "Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)" continúa en exhibición en las salas del Museo Histórico Municipal (Av. Santa Fe y 9 de Julio) y se puede visitar de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00. Los días sábados 19 y 26 de septiembre de 16:00 a 19:00 y domingos, de 16:00 a 19:00.