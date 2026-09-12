Bullrich cuestionó a Kicillof tras un ataque armado frente a una escuela de Morón

Patricia Bullrich cuestionó a Axel Kicillof después de un ataque armado ocurrido frente a una escuela de El Palomar.

Un policía retirado resultó herido durante un intento de robo protagonizado por delincuentes que se movilizaban en dos vehículos.

Bullrich relacionó el episodio con la suspensión temporal del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

El secretario de Seguridad de Morón reconoció dificultades vinculadas con los cambios de guardia de los patrulleros bonaerenses.

El municipio anunció avances para incorporar una nueva Policía municipal con equipamiento y capacitación propia.

Las autoridades locales sostienen que los robos a mano armada se redujeron 30% en el distrito, aunque admiten que persisten episodios graves.

La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de un episodio de inseguridad ocurrido frente a una escuela de El Palomar, en el partido de Morón, donde un hombre fue baleado durante un intento de robo. La dirigente de La Libertad Avanza volvió a reclamar respuestas al Gobierno provincial y vinculó el hecho con la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

El episodio ocurrió frente al Colegio Emaús, ubicado sobre la calle Santiago Brian al 900, cuando alumnos ingresaban al establecimiento. Según los primeros datos conocidos, delincuentes que se desplazaban en dos vehículos intentaron asaltar a una docente y a otros padres que se encontraban en la zona.

Durante el intento de robo se produjo un intercambio de disparos y un policía retirado resultó herido. El hombre fue trasladado a un centro asistencial y, de acuerdo con los primeros testimonios, permanecía consciente. Una enfermera que intervino luego del episodio señaló que el exefectivo habría respondido al ataque y que manifestó haber alcanzado a dos de los delincuentes.

Una de las personas que presenció el hecho relató que los asaltantes detuvieron los vehículos, descendieron y apuntaron con armas a quienes estaban dentro de los automóviles. En ese momento, el policía retirado habría intervenido y se produjo el intercambio de disparos antes de que los atacantes escaparan del lugar.

La situación provocó preocupación entre los vecinos y la comunidad educativa. Según uno de los testimonios conocidos después del episodio, se habría registrado otro hecho de características similares en las inmediaciones del mismo establecimiento, aunque en aquella oportunidad habría ocurrido durante el horario de salida.

A partir de este nuevo episodio, Bullrich volvió a dirigir sus críticas contra Kicillof y cuestionó la respuesta de las autoridades bonaerenses frente a los hechos violentos registrados en distintos sectores del Conurbano. La senadora planteó públicamente dónde se encontraba el gobernador y reclamó que el Ejecutivo provincial adopte medidas frente a la inseguridad.

La dirigente también vinculó el episodio con la decisión de la Justicia bonaerense de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. Bullrich cuestionó esa resolución y sostuvo que, si los responsables fueran menores de edad, podrían recuperar rápidamente la libertad como consecuencia de la decisión judicial.

El debate por la seguridad también alcanzó al municipio de Morón. El secretario de Seguridad local, Damián Cardoso, reconoció que existe una problemática relacionada con los cambios de guardia de los móviles de la Policía Bonaerense, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Según explicó, esa situación podía generar momentos de menor presencia policial que eventualmente fueran aprovechados por delincuentes.

El funcionario municipal aseguró, sin embargo, que el distrito había modificado ese esquema para evitar ese tipo de situaciones. Además, anunció que el municipio trabaja en la incorporación de una nueva Policía municipal, que contaría con móviles propios, chalecos antibalas, armas de baja letalidad y capacitación específica.

Cardoso también señaló que Morón registró una reducción del 30% en los robos a mano armada. No obstante, reconoció que la mejora de los indicadores generales no impide que continúen produciéndose episodios graves y de fuerte impacto entre los vecinos.

El ataque frente al colegio volvió así a instalar la inseguridad como uno de los principales puntos de confrontación política entre el Gobierno bonaerense y dirigentes de La Libertad Avanza. Mientras las autoridades municipales destacan una evolución favorable de algunos indicadores y anuncian nuevas medidas de prevención, Bullrich sostiene que los episodios violentos muestran que persisten problemas estructurales en materia de seguridad.

El caso ocurrido en El Palomar quedó además atravesado por la discusión sobre el régimen aplicable a los menores que cometen delitos y por las diferencias entre las autoridades provinciales y nacionales respecto de las políticas de seguridad. La investigación deberá determinar quiénes participaron del intento de robo y establecer las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos.