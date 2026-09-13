El 13 de septiembre de 1985 salía a la venta, para la consola Nintendo Entertainment System, el popular videojuego “Super Mario Bros.”, realizado por el diseñador y productor de videojuegos Shigeru Miyamoto, con la asistencia Takashi Tezuka. La inolvidable banda sonora estuvo a cargo de KĹji KondĹ, uno de los compositores de música para videojuegos más reconocidos. En el juego, los hermanos Mario y Luigi deben rescatar a la Princesa Peach, que fue secuestrada por el malvado Bowser, líder de la raza Koopa (especie de tortuga de gran tamaño). Mario y Luigi deben recorrer 8 mundos con 4 niveles cada uno. En el nivel final de cada mundo, deben enfrentarse al rey Koopa en su castillo.

“Super Mario Bros.” pasó a convertirse en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, y Mario se ubicó como la figura emblemática de Nintendo y uno de los personajes más populares de la industria. Al año siguiente llegó al mercado la primera secuela: “Super Mario Bros.: The Lost Levels”. A diferencia de su predecesor, este permitía un solo jugador, el nivel de dificultad era mayor y presentaba algunos trucos extra. Otras secuelas del videojuego son “Super Mario Land” (1989), “Super Mario World” (1990) y “Super Mario 64” (1996).