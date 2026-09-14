Argentina mantiene la segunda inflación más alta de América Latina pese a la desaceleración de agosto

Argentina registró en agosto una inflación mensual de 1,7%, la más baja de los últimos catorce meses.

El país continúa ocupando el segundo lugar del ranking inflacionario de América Latina.

Venezuela lideró el listado regional con una suba mensual de precios de 8,9%.

La mayoría de las economías latinoamericanas registró aumentos inferiores al 1% durante agosto.

La inflación acumulada en Argentina alcanzó el 21,3% en los primeros ocho meses del año.

La comparación regional refleja que la brecha con la mayoría de los países vecinos sigue siendo amplia.

La inflación volvió a desacelerarse en agosto y alcanzó su nivel mensual más bajo de los últimos catorce meses. Sin embargo, esa mejora no modificó la posición relativa de Argentina en el escenario regional: el país continúa ocupando el segundo lugar entre las economías con mayores aumentos de precios de América Latina, solo por detrás de Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 1,7%, una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio. El dato quedó dentro del rango esperado por el mercado y consolidó una tendencia descendente en la dinámica inflacionaria.

Con ese resultado, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Aun así, la comparación con el resto de la región muestra que Argentina sigue muy por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, cuyas economías exhibieron durante agosto aumentos de precios inferiores al 1% o incluso registros negativos.

Según la comparación realizada con las estadísticas oficiales de cada país, Venezuela encabezó el ranking regional con una inflación mensual de 8,9%, muy por encima del resto de las economías relevadas. En segundo lugar quedó Argentina, con el 1,7% informado por el Indec.

El tercer puesto correspondió a Bolivia, con una inflación de 1,1%, seguida por Honduras, que registró un aumento de 0,79%.

Detrás aparece un grupo numeroso de países con incrementos mensuales moderados. Chile y Guatemala coincidieron con una variación de 0,6%, Colombia marcó 0,39% y República Dominicana, 0,38%.

El Salvador registró un alza de 0,33%, Uruguay alcanzó 0,24%, México se ubicó en 0,20% y Perú prácticamente mantuvo la estabilidad de precios con un incremento de apenas 0,07%.

Paraguay cerró agosto sin variación mensual, al registrar un IPC de 0%.

En el extremo opuesto aparecen las economías que experimentaron deflación. Costa Rica registró una caída mensual de 0,11%, mientras que Brasil informó una disminución de 0,40% en su indicador oficial preliminar de inflación.

Esa fotografía regional deja en evidencia una diferencia marcada entre Argentina y la mayor parte de sus vecinos, incluso cuando el proceso de desaceleración inflacionaria local continúa mostrando avances.

La brecha se vuelve todavía más amplia al observar la inflación acumulada entre enero y agosto. Venezuela vuelve a liderar con una suba de precios de 200,1%, mientras que Argentina conserva el segundo lugar con el 21,3%.

El resto de las economías presenta cifras considerablemente inferiores. Colombia completa el podio regional con un acumulado de 5,35%, seguida por Honduras con 4,78%, Perú con 4,16% y Uruguay con 3,65%.

Chile acumula una inflación de 3,6%, Brasil registra 3,09% y Bolivia llega a 3,01%.

Guatemala suma 2,95% en los primeros ocho meses del año, República Dominicana alcanza 2,6%, Paraguay registra 1,8% y México aparece entre los países con menor inflación acumulada, con 1,69%.

Costa Rica constituye el caso más singular del período, al mantener un acumulado negativo de 0,5%, resultado de varios meses consecutivos con variaciones muy bajas o negativas.

Algunos países todavía no publicaron sus estadísticas correspondientes a agosto. Entre ellos figuran Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá, aunque los registros previos indican que sus niveles de inflación se mantienen sensiblemente por debajo de los valores argentinos.

Para la economía argentina, el dato de agosto representa una señal positiva en términos de desaceleración del ritmo de aumento de precios. Sin embargo, la comparación internacional muestra que el desafío continúa siendo significativo: aun con el menor IPC mensual en más de un año, el país permanece entre las economías con mayor inflación de América Latina y mantiene una distancia considerable respecto de la mayoría de sus vecinos.