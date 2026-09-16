Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este miércoles 16 de septiembre con una extensa programación que tendrá a deportistas argentinos como protagonistas en distintas sedes. La jornada incluirá finales, definiciones por medallas y nuevos compromisos de los seleccionados nacionales.

Uno de los principales atractivos será la presentación de Los Leones frente a Brasil, luego de su debut en el torneo. También jugarán la selección femenina de vóley y La Garra, mientras que habrá argentinos en competencias de natación, remo, triatlón, gimnasia artística, patinaje, levantamiento de pesas, boxeo y otras disciplinas.

La agenda de Argentina para este miércoles 16

8.30 - Bochas

Gabriel Crespi, Candela Molina, Renzo Farías, Milagros Pereyra y Romina Bolatti.

9.00 - Remo

Katia Baluzzo Chiaruzzo, Iara Camila Simonitti, Santino Menin, Anika Fucile, Carola Molina, Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco.

9.00 - Tiro

Germán Zaupa, Germán Koukas, Federico Gil, Ariel Romero y Mara Kucharski.

9.00 - Golf

Miguel Carballo, Agustín Oliva-Pinto, Mía Yaya y Ana Giuliano.

9.45 - Natación

Laila Chain, Andrea Berrino, Santiago Grassi, Guido Buscaglia, Thiago Pizzini y Lucas Alba.

10.00 - Esgrima

Competencias por equipos.

10.00 - Pentatlón moderno femenino

Nerea Luciana Luna, Martina Armanazqui y Catalina Serio.

10.00 - Patinaje de velocidad femenino

Lucía Monje y Naiara Sagasti competirán en los 10.000 metros.

10.00 - Hockey sobre césped masculino

Argentina vs. Brasil. Será la segunda presentación de Los Leones en los Juegos.

10.30 - Patinaje de velocidad masculino

Benjamín Gader y Ken Kuwada competirán en los 10.000 metros.

11.00 - Vóley de playa masculino

Tomás y Nicolás Capogrosso disputarán las semifinales frente a Brasil.

11.00 - Vóley de playa femenino

Brenda Churín y Belén Enríquez, junto a Agostina Ghigliazza y Morena Abdala, tendrán compromisos por la clasificación.

11.00 - Stand Up Paddle

Santino Basaldella disputará la final técnica masculina. También habrá participación argentina en la rama femenina.

11.30 - Ciclismo BMX

Agostina Ruarte y Agustina Cavalli competirán en la rama femenina, mientras que Federico Villegas y Gonzalo Molina lo harán en la masculina.

12.00 - Levantamiento de pesas

Dante Pizzuti, María Paz Casadevall y Alejo Gómez representarán a Argentina.

12.00 - Triatlón femenino

María Vargas, Moira Miranda y Sofía de Rosas.

12.30 - Adiestramiento ecuestre

Diane Amendolara, Federico De Michelis y Leonardo Antonio Godoy.

13.00 - Clavados

Azul Chiorazzo y Auka Sosa competirán para Argentina.

14.00 - Levantamiento de pesas

Habrá nuevas definiciones con participación argentina en distintas categorías.

14.30 - Triatlón masculino

Tiago Muñoz, Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato.

15.00 - Vóley femenino

Argentina vs. Chile. El seleccionado femenino buscará avanzar en la competencia.

15.00 - Boxeo

Tatiana Flores, Lucía Muello, Santiago Tulian, Santiago Celes y Enzo Gallardo.

La gimnasia artística tendrá varias finales

La jornada también tendrá una importante presencia argentina en gimnasia artística, con varias definiciones por medallas.

15.20: Daniel Villafañe.

16.15: Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi.

16.15: Fila Dalinger y Julieta Lucas.

17.10: Lucas Alfieri y Nahuel Pardo.

17.10: Isabella Ajalla y Julieta Lucas.

Además, la actividad de gimnasia continuará con diferentes instancias durante la jornada.

La agenda argentina para cerrar el día

18.00 - Natación

Laila Chain, Felipe García, Delfina Dini y Malena Santillán.

19.30 - Handball femenino

Argentina vs. Colombia. Será el debut de La Garra en los Juegos Suramericanos.

20.30 - Sóftbol femenino

Argentina vs. Brasil, en el Estadio Mundialista de Paraná.

De esta manera, Argentina tendrá nuevamente una jornada cargada de actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con presencia en numerosas disciplinas y varias posibilidades de sumar nuevas medallas al medallero nacional.