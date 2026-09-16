Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este miércoles 16 de septiembre con una extensa programación que tendrá a deportistas argentinos como protagonistas en distintas sedes. La jornada incluirá finales, definiciones por medallas y nuevos compromisos de los seleccionados nacionales.
Uno de los principales atractivos será la presentación de Los Leones frente a Brasil, luego de su debut en el torneo. También jugarán la selección femenina de vóley y La Garra, mientras que habrá argentinos en competencias de natación, remo, triatlón, gimnasia artística, patinaje, levantamiento de pesas, boxeo y otras disciplinas.
La agenda de Argentina para este miércoles 16
8.30 - Bochas
Gabriel Crespi, Candela Molina, Renzo Farías, Milagros Pereyra y Romina Bolatti.
9.00 - Remo
Katia Baluzzo Chiaruzzo, Iara Camila Simonitti, Santino Menin, Anika Fucile, Carola Molina, Emiliano Calderón e Ignacio Pacheco.
9.00 - Tiro
Germán Zaupa, Germán Koukas, Federico Gil, Ariel Romero y Mara Kucharski.
9.00 - Golf
Miguel Carballo, Agustín Oliva-Pinto, Mía Yaya y Ana Giuliano.
9.45 - Natación
Laila Chain, Andrea Berrino, Santiago Grassi, Guido Buscaglia, Thiago Pizzini y Lucas Alba.
10.00 - Esgrima
Competencias por equipos.
10.00 - Pentatlón moderno femenino
Nerea Luciana Luna, Martina Armanazqui y Catalina Serio.
10.00 - Patinaje de velocidad femenino
Lucía Monje y Naiara Sagasti competirán en los 10.000 metros.
10.00 - Hockey sobre césped masculino
Argentina vs. Brasil. Será la segunda presentación de Los Leones en los Juegos.
10.30 - Patinaje de velocidad masculino
Benjamín Gader y Ken Kuwada competirán en los 10.000 metros.
11.00 - Vóley de playa masculino
Tomás y Nicolás Capogrosso disputarán las semifinales frente a Brasil.
11.00 - Vóley de playa femenino
Brenda Churín y Belén Enríquez, junto a Agostina Ghigliazza y Morena Abdala, tendrán compromisos por la clasificación.
11.00 - Stand Up Paddle
Santino Basaldella disputará la final técnica masculina. También habrá participación argentina en la rama femenina.
11.30 - Ciclismo BMX
Agostina Ruarte y Agustina Cavalli competirán en la rama femenina, mientras que Federico Villegas y Gonzalo Molina lo harán en la masculina.
12.00 - Levantamiento de pesas
Dante Pizzuti, María Paz Casadevall y Alejo Gómez representarán a Argentina.
12.00 - Triatlón femenino
María Vargas, Moira Miranda y Sofía de Rosas.
12.30 - Adiestramiento ecuestre
Diane Amendolara, Federico De Michelis y Leonardo Antonio Godoy.
13.00 - Clavados
Azul Chiorazzo y Auka Sosa competirán para Argentina.
14.00 - Levantamiento de pesas
Habrá nuevas definiciones con participación argentina en distintas categorías.
14.30 - Triatlón masculino
Tiago Muñoz, Bautista Arbizu y Tadeo Baruffato.
15.00 - Vóley femenino
Argentina vs. Chile. El seleccionado femenino buscará avanzar en la competencia.
15.00 - Boxeo
Tatiana Flores, Lucía Muello, Santiago Tulian, Santiago Celes y Enzo Gallardo.
La gimnasia artística tendrá varias finales
La jornada también tendrá una importante presencia argentina en gimnasia artística, con varias definiciones por medallas.
15.20: Daniel Villafañe.
16.15: Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi.
16.15: Fila Dalinger y Julieta Lucas.
17.10: Lucas Alfieri y Nahuel Pardo.
17.10: Isabella Ajalla y Julieta Lucas.
Además, la actividad de gimnasia continuará con diferentes instancias durante la jornada.
La agenda argentina para cerrar el día
18.00 - Natación
Laila Chain, Felipe García, Delfina Dini y Malena Santillán.
19.30 - Handball femenino
Argentina vs. Colombia. Será el debut de La Garra en los Juegos Suramericanos.
20.30 - Sóftbol femenino
Argentina vs. Brasil, en el Estadio Mundialista de Paraná.
De esta manera, Argentina tendrá nuevamente una jornada cargada de actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con presencia en numerosas disciplinas y varias posibilidades de sumar nuevas medallas al medallero nacional.