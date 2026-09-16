Doble señal monetaria: la restricción del Banco Central choca con los incentivos al crédito privado

La estrategia económica oficial enfrenta severas inconsistencias ante la coexistencia de un fuerte apretón monetario y el lanzamiento simultáneo de líneas de financiamiento para el consumo. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) advirtió que la política implementada por la autoridad monetaria genera una marcada iliquidez en el mercado interno que neutraliza los préstamos hipotecarios, automotrices y corporativos. Esta combinación de medidas, calificada por analistas como contradictoria, busca contener la inflación absorbiendo circulante mientras intenta, sin éxito, reanimar el crédito privado.

De acuerdo con el relevamiento, el Banco Central llevó adelante una agresiva absorción de pesos durante el último año. Pese a que la acumulación de divisas incrementó las reservas líquidas de 15.000 a 26.000 millones de dólares, solo 22 de cada 100 pesos emitidos para la compra de dólares quedaron en circulación. Esta dinámica provocó un sobreajuste en el cual la Base Monetaria aumentó apenas un 6,6% nominal frente a una inflación anual superior al 33%, reduciendo la liquidez en manos del público a mínimos históricos sobre el producto bruto interno.

La escasez de dinero en efectivo y el elevado costo del financiamiento afectaron directamente la evolución de la actividad económica. Las estadísticas reflejan caídas superiores al 5% en la industria y la construcción, sumadas a una contracción del 14,8% en la inversión en maquinaria. Esta parálisis impacta de lleno en los rubros comerciales y de transporte que concentran el 43% del empleo formal, configurando una brecha profunda respecto al dinamismo de la minería, los hidrocarburos y el sector agropecuario, que avanzan a ritmos cercanos al 10% anual.

Frente a la cautela del público para demandar moneda local, el Palacio de Hacienda impulsa la monetización en dólares para volcar ahorros no declarados al circuito productivo. No obstante, desde la Fundación Mediterránea sugieren modificar el enfoque restrictivo mediante una expansión gradual de los agregados monetarios y la reducción de encajes bancarios. Sin un cambio de rumbo en la política de encajes, el apretón monetario mantendrá altas las tasas de morosidad y profundizará el estancamiento de los sectores económicos dependientes del mercado interno.