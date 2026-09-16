Rafaela se prepara para una nueva jornada del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, este miércoles 16 se desarrollará una nueva jornada del Fan Fest en Rafaela, una propuesta pensada para acompañar la competencia deportiva con música y entretenimiento para toda la comunidad.



Las actividades comenzarán a las 14:00 con la presentación de DJ Nacho Hergenreder en el Microestadio. A las 16:00, el Velódromo será escenario de la presentación de DJ Iván García.



La programación continuará a las 17:00 con Éxtasis en el Microestadio y FUBU en el Velódromo. A las 18:00, volverá a presentarse DJ Nacho Hergenreder en el Microestadio, mientras que a las 19:00 habrá una nueva propuesta de DJ en el Velódromo.



El cierre de la jornada estará a cargo de Es-coupé, que se presentará a las 20:00 en el Microestadio, para coronar un nuevo día de encuentro, música y celebración en el marco de los Juegos Suramericanos.



Todas las actividades del Fan Fest son gratuitas y forman parte de la propuesta que acompaña el desarrollo de los Juegos en Rafaela.