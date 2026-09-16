Qué le pasa a la microbiota intestinal al comer palta todos los días

La palta o aguacate se incorporó hace tiempo a la alimentación cotidiana por su versatilidad y su aporte nutricional. Además de aportar grasas monoinsaturadas, fibra, potasio y vitaminas, este fruto comenzó a despertar interés científico por su posible relación con la microbiota intestinal.

Diversos estudios analizaron qué ocurre cuando se incorpora palta de manera habitual durante varias semanas. Los resultados sugieren que su consumo puede modificar la composición y diversidad de las bacterias intestinales, aunque los efectos observados dependen de las características de los participantes y del resto de la alimentación.

Una investigación publicada en Food & Function evaluó durante 26 semanas el consumo diario de palta en adultos con obesidad abdominal. Los investigadores observaron cambios en la diversidad de la microbiota y en la composición de las bacterias intestinales en comparación con quienes mantuvieron su alimentación habitual.

Qué nutrientes aporta la palta

La palta se caracteriza por su contenido de grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas B, C, E y K, potasio y carotenoides. Su composición hace que pueda formar parte de patrones alimentarios basados en una mayor presencia de alimentos de origen vegetal.

La fibra tiene un papel particularmente relevante para la microbiota, ya que determinadas bacterias intestinales pueden fermentarla y producir compuestos conocidos como ácidos grasos de cadena corta.

Por eso, el interés científico no se limita a los nutrientes que aporta la fruta, sino también a lo que puede ocurrir con ellos una vez que llegan al aparato digestivo.

Qué encontraron los estudios sobre la microbiota

Uno de los ensayos más relevantes sobre el tema siguió durante 12 semanas a 163 adultos de entre 25 y 45 años con sobrepeso u obesidad. Los participantes recibieron comidas con un aporte calórico similar, pero un grupo incorporó diariamente palta mientras que el otro consumió una preparación sin este alimento.

Al finalizar, los investigadores observaron en el grupo que consumió palta una mayor diversidad de la microbiota intestinal en el análisis realizado según el protocolo del estudio. También detectaron una mayor presencia relativa de algunas bacterias, entre ellas Faecalibacterium, Lachnospira y Alistipes.

Además, se registraron mayores concentraciones fecales de acetato y otros metabolitos relacionados con la actividad de la microbiota, junto con cambios en determinados ácidos biliares. Los autores señalaron que estos resultados aportan evidencia de que el consumo de palta puede influir tanto en la composición de las bacterias intestinales como en su actividad metabólica.

Otro ensayo, también realizado con adultos con sobrepeso u obesidad, había encontrado que el consumo diario de palta durante 12 semanas estaba relacionado con una mayor abundancia de bacterias capaces de participar en la fermentación de la fibra.

Estos resultados ayudan a explicar por qué la fibra de la palta puede ser relevante para el intestino: las bacterias intestinales utilizan determinados componentes de la fibra como sustrato para su metabolismo.

La palta también puede mejorar la calidad de la alimentación

Los posibles efectos sobre la microbiota no son el único aspecto estudiado. En diferentes investigaciones, la incorporación de palta también se relacionó con cambios en la calidad general de la alimentación.

En un ensayo de 26 semanas con más de 1.000 adultos, los investigadores evaluaron qué ocurría al incorporar una palta diaria dentro de la dieta habitual. El grupo que consumió el fruto presentó una mejora en el Índice de Alimentación Saludable de Estados Unidos, una herramienta que permite medir el grado de cumplimiento de las recomendaciones alimentarias oficiales.

Uno de los aspectos señalados por los investigadores fue que la palta reemplazó en algunos casos alimentos con mayor cantidad de cereales refinados y sodio. Por eso, los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el conjunto de la alimentación y no atribuirse exclusivamente al consumo de la fruta.

En otras palabras, incorporar palta puede ser beneficioso cuando desplaza alimentos de menor calidad nutricional, pero eso no significa que agregarla a una dieta poco equilibrada produzca por sí solo los mismos efectos.

Qué otros efectos se estudiaron

La relación entre el consumo de palta y la salud también fue analizada en otros trabajos.

Una investigación piloto realizada con 39 mujeres sanas de entre 27 y 73 años evaluó el consumo diario de palta durante ocho semanas. Los resultados mostraron cambios favorables en la elasticidad y firmeza de la piel facial frente al grupo de comparación.

Sin embargo, no se encontraron diferencias en otros parámetros analizados, como hidratación, pigmentación, producción de sebo o resistencia a los rayos UVB. Los propios investigadores señalaron que se necesitan estudios adicionales para determinar si estos resultados pueden extenderse a otros aspectos del envejecimiento cutáneo.

¿Hay un horario ideal para comer palta?

No existe evidencia que indique que comer palta a una determinada hora del día genere mayores beneficios.

Puede incorporarse en distintas comidas, por ejemplo, en ensaladas, tostadas, preparaciones con huevo o como acompañamiento de otros alimentos.

Además, no necesariamente es preciso consumir una palta entera todos los días. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) utiliza como referencia una porción de alrededor de 50 gramos, equivalente aproximadamente a un tercio de una palta mediana.

Esto es relevante porque, aunque se trata de un alimento nutricionalmente denso, también aporta una cantidad considerable de energía. Una palta entera puede aportar alrededor de 300 calorías y 25 gramos de grasa, según la variedad y el tamaño.

Qué dice la evidencia sobre la palta y el intestino

Los estudios disponibles permiten establecer una relación entre el consumo habitual de palta y determinados cambios en la microbiota intestinal, especialmente en investigaciones realizadas con adultos con sobrepeso u obesidad.

Sin embargo, estos resultados no significan que la palta por sí sola pueda transformar la salud intestinal ni que produzca los mismos efectos en todas las personas. Los ensayos tuvieron duraciones, cantidades y grupos de participantes específicos.

La principal conclusión es que la palta puede formar parte de una alimentación variada y aportar fibra y grasas insaturadas, mientras que su consumo habitual se ha asociado en estudios controlados con modificaciones en la diversidad y composición de la microbiota.

Por eso, más que pensar en un único alimento como solución, los especialistas consideran relevante el patrón alimentario completo, la variedad de alimentos de origen vegetal y la incorporación suficiente de fibra a lo largo del día.