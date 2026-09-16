La reforma electoral volvió al Senado, pero el oficialismo sigue sin reunir consenso

El oficialismo reactivó en el Senado el debate sobre la reforma electoral después de cuatro meses sin reuniones.

La eliminación de las PASO continúa siendo el principal punto de desacuerdo entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición.

La Comisión de Asuntos Constitucionales incorporó proyectos vinculados con Ficha Limpia y con una modificación del régimen de primarias.

Patricia Bullrich defendió una reforma integral que incluya cambios en las PASO, el financiamiento y los requisitos para las candidaturas.

La falta de consenso impidió avanzar con el tratamiento y llevó nuevamente a disponer un cuarto intermedio.

Los senadores y sus asesores continuarán negociando para intentar acercar posiciones sobre los distintos componentes de la reforma electoral.

Después de cuatro meses sin reuniones, el oficialismo volvió a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para retomar el debate sobre la reforma electoral. La reanudación de las discusiones no permitió destrabar las diferencias existentes entre los distintos bloques y, ante la falta de los votos necesarios, el tratamiento volvió a quedar en un cuarto intermedio.

El principal punto de conflicto continúa siendo la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las propuestas centrales del proyecto impulsado por La Libertad Avanza. El oficialismo mantiene su posición de avanzar con la eliminación del sistema dentro de un paquete que también incluye Ficha Limpia y otras modificaciones a las reglas electorales.

Desde el oficialismo sostienen que no están dispuestos a reemplazar la eliminación de las PASO por una alternativa que solamente quite su obligatoriedad. Esa posición mantiene abierta la negociación con los bloques opositores y dificulta la construcción de una mayoría suficiente para avanzar con el proyecto.

La reunión comenzó con la incorporación de dos expedientes al temario. Uno corresponde a una iniciativa de Ficha Limpia impulsada por los senadores Martín Goerling Lara y Andrea Cristina. El segundo fue presentado por la senadora chubutense Edith Terenzi y plantea establecer la obligatoriedad de las PASO únicamente cuando exista competencia interna entre candidatos.

La incorporación de esos proyectos generó también cuestionamientos sobre la modalidad de tratamiento. El senador Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal, planteó reparos a la inclusión de iniciativas diferentes dentro de un mismo esquema de discusión y sostuvo que esa metodología dificulta abordar cada cuestión de manera específica.

La posición del oficialismo, en cambio, apunta a mantener una reforma integral. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, defendió durante la reunión la necesidad de modificar distintos aspectos del sistema político y electoral de manera conjunta.

Entre los cambios mencionó la eliminación de las PASO, la Boleta Única, modificaciones en los avales exigidos a los candidatos, nuevas reglas de financiamiento partidario y Ficha Limpia. También puso el foco en la cantidad de partidos políticos existentes y cuestionó que numerosas estructuras reciban financiamiento público pese a no contar, según su planteo, con una representación electoral significativa.

Bullrich vinculó además la discusión sobre el financiamiento con la necesidad de establecer mayores niveles de transparencia y de promover mecanismos que permitan a los partidos obtener recursos vinculados con su inserción en la sociedad.

Otro de los ejes planteados por la senadora fue Ficha Limpia. En ese punto, sostuvo que una persona con una condena en segunda instancia por un delito doloso no debería poder presentarse como candidata a un cargo público.

La falta de acuerdo volvió a quedar expuesta cuando Bullrich pidió que se identificaran los aspectos en los que existe coincidencia y aquellos que todavía requieren negociación. La presidenta del bloque oficialista planteó que las modificaciones de las reglas electorales deberían surgir de acuerdos amplios, debido a que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático.

Ante la imposibilidad de avanzar con una definición, Bullrich solicitó finalmente un nuevo cuarto intermedio, esta vez sin establecer una fecha precisa para retomar formalmente la discusión. La propuesta contempla continuar las conversaciones mediante reuniones entre asesores y senadores interesados en trabajar sobre los distintos componentes de la reforma.

El escenario deja nuevamente al oficialismo frente al desafío de construir consensos para avanzar con una iniciativa que reúne modificaciones de distinto alcance. Por ahora, la eliminación de las PASO continúa siendo el principal punto de diferencia y el factor que mantiene trabado el tratamiento legislativo.