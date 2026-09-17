El riesgo de recesión volvió a subir y alcanzó 82% en agosto, según un índice de la Di Tella

El Índice Líder ubicó el riesgo de recesión en 82%, un punto por encima del registro de julio.

La medición busca anticipar cambios en la actividad económica antes de los datos oficiales del EMAE.

El índice desestacionalizado cayó 0,27% durante agosto y quedó por debajo del nivel de un año atrás.

La serie tendencia-ciclo también retrocedió y acumuló una baja interanual de 2,28%.

Solo tres de los diez componentes del indicador mostraron mejoras significativas durante el mes.

Los próximos datos oficiales de actividad serán determinantes para evaluar si se consolida o no una fase contractiva.

El riesgo de que la economía argentina ingrese en una fase recesiva durante los próximos meses volvió a incrementarse en agosto de 2026. El Índice Líder elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó esa probabilidad en 82%, un punto porcentual por encima del registro de julio, cuando había marcado 81%, lo que interrumpió la leve mejora observada el mes anterior.

Si bien el aumento fue moderado, el indicador permaneció por encima del umbral del 80%, un nivel que continúa reflejando un escenario de elevada fragilidad para la actividad económica. La estimación busca anticipar posibles cambios en el ciclo económico mediante el análisis conjunto de variables económicas y financieras que históricamente mostraron capacidad para adelantarse a la evolución del nivel de actividad.

El Índice Líder se publica mensualmente y funciona como una referencia previa al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador oficial que elabora el Indec. Debido a la metodología utilizada, la probabilidad de recesión no suele registrar movimientos bruscos, ya que incorpora como punto de partida el resultado del período anterior y ajusta gradualmente su estimación.

Además del incremento en la probabilidad de recesión, el propio Índice Líder mostró un deterioro durante agosto. En términos desestacionalizados cayó 0,27% respecto de julio y cerró el mes en 122,45 puntos.

La comparación interanual también resultó negativa. El índice quedó 1,05% por debajo del nivel registrado en agosto de 2025, una señal que se suma a otros indicadores que reflejan una pérdida de dinamismo en distintos sectores de la economía.

La serie tendencia-ciclo, que elimina parte de las fluctuaciones de corto plazo para identificar movimientos más persistentes, también retrocedió. Durante agosto descendió 0,32% frente al mes anterior y acumuló una caída interanual de 2,28%, hasta ubicarse en 123,66 puntos.

El criterio utilizado por la Universidad Di Tella para identificar una recesión exige que la serie tendencia-ciclo del EMAE acumule seis caídas mensuales consecutivas, una condición equivalente a dos trimestres de retroceso en la actividad. Aunque las bajas registradas en mayo y junio todavía no alcanzan ese umbral, sí forman parte de las variables que alimentan la estimación sobre los próximos meses.

El comportamiento definitivo de la economía durante julio todavía permanece pendiente de confirmación oficial. El Indec tiene previsto publicar ese dato el 24 de septiembre, mientras diversas estimaciones privadas anticipan un resultado negativo para ese período.

El último registro oficial disponible, correspondiente a junio, había mostrado una recuperación mensual del 0,9% y un crecimiento interanual del 2,7%, cifras que contrastan con el deterioro reflejado por algunos indicadores adelantados.

Otro dato que reforzó el panorama de agosto surgió del Índice de Difusión, una herramienta que mide cuántos de los diez componentes del Índice Líder presentan mejoras estadísticamente significativas. Ese indicador descendió del 50% registrado en julio al 30% en agosto, lo que implica que apenas tres variables exhibieron un desempeño favorable durante el mes.

Entre esos componentes se destacaron el agregado monetario M1, el precio FOB oficial de las habas de soja y las ventas de automóviles a concesionarios, que fueron las únicas series con variaciones positivas consideradas relevantes dentro del conjunto analizado.

En cambio, los otros siete componentes no mostraron avances significativos. Entre ellos aparecen los índices bursátiles, la recaudación real del IVA, los despachos de cemento al mercado interno, el índice de confianza del consumidor y distintos indicadores de producción industrial.

También permanecieron sin señales positivas las mediciones elaboradas por FIEL para minerales no metálicos y siderurgia, dos ramas industriales habitualmente utilizadas para evaluar el comportamiento del aparato productivo.

En conjunto, los resultados de agosto reflejan una desaceleración en los indicadores adelantados de la economía y mantienen elevada la probabilidad de que la actividad enfrente un período de mayor debilidad durante los próximos meses, a la espera de las próximas mediciones oficiales que permitan confirmar la evolución del ciclo económico.