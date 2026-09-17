La UIA alertó por la caída industrial y pidió medidas para aliviar a las pymes

La UIA expresó preocupación por la falta de recuperación de la actividad industrial y la situación de las pymes.

La producción manufacturera registró en julio una caída interanual del 4,9%.

La entidad pidió medidas fiscales y financieras para reducir la presión sobre las pequeñas y medianas empresas.

Los costos energéticos fueron señalados como otro de los principales problemas para el sector productivo.

La UIA reclamó cambios en la estructura tributaria vinculada con el crédito y el refinanciamiento de pasivos.

La entidad también planteó que las restricciones crediticias limitan la capacidad de las empresas para sostener y ampliar su actividad.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa el sector productivo y reclamó al Gobierno medidas destinadas a reducir la presión sobre las pequeñas y medianas empresas. El diagnóstico presentado por la entidad combina una actividad industrial debilitada, dificultades en el mercado laboral, mayores costos operativos y restricciones para acceder al financiamiento.

La situación fue analizada durante la reunión mensual de la Junta Directiva de la UIA, donde representantes de distintas ramas industriales y regiones evaluaron la evolución de la actividad. A partir de ese diagnóstico, la entidad elaboró y remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con propuestas destinadas a atender problemas financieros y fiscales.

Los planteos fueron elaborados sobre la base de relevamientos realizados por el Centro de Estudios de la UIA y el Observatorio PyME, que analizaron indicadores vinculados con producción, empleo y morosidad.

El escenario industrial mostró una nueva señal negativa en julio. El Índice de Producción Industrial manufacturero registró una caída interanual del 4,9%. De los 16 sectores incluidos en la medición, 12 presentaron retrocesos respecto de julio del año anterior, mientras que 15 mostraron bajas en la comparación mensual. La refinación de petróleo fue la única actividad que registró una mejora frente a junio.

Frente a este panorama, la UIA planteó una serie de medidas orientadas principalmente a las pymes. Entre ellas propuso suspender durante 180 días los embargos y permitir el traspaso entre diferentes planes de pago. También solicitó reducir las tasas aplicadas por ARCA a la financiación de obligaciones tributarias y acelerar la devolución de saldos a favor correspondientes a impuestos nacionales.

La entidad pidió además diferir durante 180 días los vencimientos del IVA para actividades estacionales, anualizar las cargas sociales y postergar el pago de contribuciones patronales para las economías regionales.

La presión tributaria volvió a ocupar un lugar central en el planteo empresario. Según los cálculos difundidos por la UIA, la carga fiscal formal alcanza el 56%, situación que tendría un impacto particularmente significativo sobre las industrias de bienes transables, que deben competir con productos importados.

Desde la entidad plantearon que la estructura tributaria debería permitir a las empresas argentinas competir bajo condiciones comparables con las existentes en otros mercados internacionales.

Los costos energéticos constituyeron otro de los puntos de preocupación. La UIA señaló que los Grandes Usuarios de la Distribuidora recibieron facturas con incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico. De acuerdo con el diagnóstico empresario, esa evolución habría duplicado el gasto respecto del mes anterior y casi triplicado el registrado dos meses antes.

Ante ese escenario, la entidad destacó mecanismos implementados en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para financiar cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista. A nivel nacional, propuso establecer planes de cuotas para las facturas de electricidad y distribuir los vencimientos en diferentes períodos, con el objetivo de reducir el impacto inmediato sobre las compañías.

El acceso al crédito completó el diagnóstico. La UIA planteó reducir la carga tributaria aplicada sobre los préstamos productivos y eliminar impuestos vinculados con operaciones destinadas a refinanciar pasivos.

Según sus estimaciones, la combinación de IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales puede incrementar en más de 18% el costo financiero del crédito productivo. La entidad ejemplificó que una tasa nominal anual del 35% puede transformarse en un costo financiero total de 41,4%.

También cuestionó el nivel de encajes bancarios y sostuvo que las exigencias sobre depósitos a la vista limitan la capacidad de los bancos para ampliar el financiamiento. En ese sentido, comparó la situación argentina con la de Brasil y Chile.

La UIA señaló finalmente que el crédito bancario representa cerca del 12% del PBI argentino, frente a un promedio regional cercano al 60%. Para la entidad, la combinación de menor actividad, dificultades financieras, presión tributaria y costos elevados constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan actualmente las pymes industriales.