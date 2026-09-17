Los precios mayoristas subieron 2,1% en agosto y acumularon 19,9% en el año

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto y acumularon una suba de 19,9% durante 2026.

El incremento interanual del IPIM alcanzó el 29,8%, por encima de la variación registrada por los precios minoristas.

Los productos importados aumentaron 2,9% en agosto, frente al 2,1% de los nacionales.

El petróleo crudo y gas fue el componente que más incidió en la variación mensual del índice.

Los productos refinados del petróleo acumularon el mayor aumento interanual, con una suba del 52,8%.

Los productos primarios mantuvieron una evolución superior a la de los manufacturados y la energía eléctrica durante los últimos doce meses.

Los precios mayoristas registraron una suba del 2,1% en agosto de 2026 respecto de julio, de acuerdo con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Indec. El incremento llevó la variación acumulada en los primeros ocho meses del año al 19,9%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 29,8%.

La evolución de agosto mostró una aceleración respecto del comportamiento de los precios minoristas. Durante el mismo mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,7%, por lo que el indicador mayorista avanzó 0,4 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista.

Dentro del IPIM, los productos nacionales aumentaron 2,1%, mientras que los importados tuvieron una suba mayor, del 2,9%. La diferencia refleja el comportamiento de los distintos componentes que participan de la formación de los precios en la cadena productiva y comercial.

Entre los productos nacionales, el mayor impacto sobre el resultado general correspondió al petróleo crudo y gas, que aportó 0,71 puntos porcentuales a la variación mensual. Le siguieron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17; productos refinados del petróleo, con 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos porcentuales.

El comportamiento de agosto también se reflejó en los otros indicadores de precios mayoristas que releva el organismo estadístico. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye los impuestos, aumentó 2,3% durante el mes. Dentro de ese indicador, los productos nacionales subieron 2,2% y los importados 3%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una variación del 2,3%. Los productos primarios fueron los que presentaron el mayor incremento, con una suba mensual del 4,6%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,3%.

Este último dato fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que el aumento del 1,3% en los productos manufacturados constituyó el menor incremento registrado para esa categoría durante un mes de agosto desde 2016.

La evolución interanual permite observar diferencias todavía más marcadas entre los distintos sectores. Los productos refinados del petróleo acumularon un incremento del 52,8% en los últimos doce meses, mientras que el petróleo crudo y gas avanzó 51,9%. La energía eléctrica registró una suba interanual del 48,8%.

También tuvieron aumentos importantes los productos pesqueros, con 49,3%, y las impresiones y reproducción de grabaciones, con 32,4%. El tabaco avanzó 30,6%, los productos de minerales no metálicos 31,2% y las sustancias y productos químicos 27,5%.

En el extremo opuesto, algunos sectores registraron incrementos considerablemente menores. Otros medios de transporte acumularon una suba de 6,9% en doce meses, mientras que los equipos y aparatos de radio y televisión aumentaron 10,6% y las máquinas y equipos 13,9%.

La composición del índice también muestra una brecha entre productos primarios y manufacturados. En los últimos doce meses, los primeros acumularon un incremento del 38,8%, frente al 28,1% registrado conjuntamente por los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los productos nacionales, en tanto, aumentaron 30,5% en términos interanuales, mientras que los importados registraron una variación del 21,3%.

Los indicadores alternativos mantuvieron una dinámica similar. El IPIB acumuló un aumento interanual del 28,9%, mientras que el IPP registró una suba del 29,7%. En ambos casos, los productos primarios encabezaron los incrementos, con un avance del 37,5%.

La evolución de los precios mayoristas continúa siendo seguida de cerca por el Gobierno debido a su incidencia sobre los costos de producción y comercialización. La diferencia entre el comportamiento de los bienes primarios y energéticos y el de los productos manufacturados aparece como uno de los principales rasgos de la dinámica registrada durante el último año.