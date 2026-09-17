Monzó cuestionó a Milei y rechazó una eventual reelección

Emilio Monzó cuestionó las expresiones de Javier Milei hacia periodistas, empresarios y otros sectores.

El ex diputado nacional manifestó su rechazo a una eventual reelección del Presidente.

Monzó sostuvo que la forma de comunicarse de un mandatario también tiene consecuencias sobre el funcionamiento institucional.

El dirigente comparó las expresiones descalificadoras con la conducta que tendría un docente que utilizara ese lenguaje frente a sus alumnos.

También cuestionó el nivel de centralización del Poder Ejecutivo y sostuvo que Karina Milei concentra la conducción cotidiana del Gobierno.

Monzó afirmó que Milei tiene capacidad para destruir estructuras, pero cuestionó su capacidad para construir y generar una relación institucional con otros actores.

El ex diputado nacional Emilio Monzó cuestionó la conducta política y comunicacional del presidente Javier Milei y expresó su rechazo a una eventual continuidad del mandatario en un nuevo período presidencial. El dirigente centró sus críticas en el tono utilizado por el jefe de Estado para referirse a terceros y sostuvo que las descalificaciones públicas tienen consecuencias que exceden el enfrentamiento político.

Monzó planteó que la forma de ejercer la comunicación presidencial constituye un aspecto relevante de la evaluación que realiza sobre la gestión. En particular, cuestionó las expresiones dirigidas contra periodistas y empresarios y sostuvo que la falta de respeto hacia quienes sostienen posiciones diferentes resulta perjudicial para el país.

En ese contexto, fue categórico al referirse a una eventual reelección de Milei. Señaló que no le gustaría que el Presidente continuara en el cargo después del próximo proceso electoral y consideró que una nueva etapa bajo su conducción sería negativa para la Argentina.

Para explicar su posición sobre el impacto que puede tener el comportamiento de un dirigente, Monzó recurrió a una comparación con el ámbito educativo. Relató una situación vinculada con una de sus hijas y planteó qué ocurriría si un docente utilizara expresiones ofensivas para referirse a estudiantes de otra división.

Según su razonamiento, los padres reclamarían inmediatamente ante una conducta de ese tipo y podrían pedir que el docente fuera apartado o que modificara su manera de expresarse, incluso si reconocieran previamente sus capacidades profesionales. Para Monzó, esa misma lógica debería aplicarse a quienes ejercen responsabilidades políticas de máxima jerarquía.

El ex legislador ubicó así el debate más allá de las diferencias ideológicas o de las políticas implementadas por el Gobierno. Su crítica apunta al modo en que el Presidente se relaciona públicamente con otros actores y a las consecuencias institucionales y sociales que, según su interpretación, puede generar una retórica basada en la confrontación y la descalificación.

Las objeciones de Monzó también alcanzaron la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo. En declaraciones anteriores, había cuestionado el esquema de conducción del Gobierno y planteado que Javier Milei no concentra en su figura todas las tareas cotidianas vinculadas con la administración.

En ese análisis, sostuvo que la conducción efectiva del Ejecutivo recae en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La afirmación se inscribe en una mirada crítica sobre el nivel de centralización de la gestión y sobre la distribución de responsabilidades dentro del Gobierno.

Monzó también cuestionó las capacidades políticas del Presidente para construir consensos y desarrollar una estructura de poder más amplia. En ese sentido, sostuvo que Milei tiene capacidad para destruir estructuras existentes, pero no para construir alternativas, y vinculó esa dificultad con una característica personal que, según su interpretación, limita la posibilidad de observar las posiciones de otros actores.

Otro de los cuestionamientos formulados por el ex diputado estuvo relacionado con la forma en que Milei concibe su propia función. Monzó consideró que el Presidente mantiene una actitud propia de quien se comunica como un usuario de redes sociales y no como el titular de una institución del Estado.

La discusión planteada por Monzó combina, de esta manera, una crítica al estilo discursivo del Presidente con cuestionamientos sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo y su capacidad para construir políticamente. Su rechazo a una eventual reelección aparece acompañado por una preocupación centrada en el modo de ejercer el poder y en el vínculo que establece el Gobierno con quienes sostienen posiciones diferentes.