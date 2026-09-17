La Libertad Avanza ya pone la reelección de Milei en el centro de su agenda

La Libertad Avanza comenzó a expresar públicamente su objetivo de sostener a Javier Milei como candidato para 2027.

Karina Milei encabezó junto a legisladores nacionales el cierre partidario con el cántico “Para Milei, la reelección”.

Sebastián Pareja vinculó la tarea política del espacio con la búsqueda de la reelección presidencial.

Javier Milei defendió ante diputados y senadores los resultados económicos de su gestión y pidió mantener el rumbo.

El Presidente reivindicó el equilibrio fiscal, la reducción de impuestos, la desregulación y la apertura económica como ejes de su programa.

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de la construcción política de La Libertad Avanza hacia 2027.

La Libertad Avanza comenzó a instalar de manera explícita el horizonte electoral de 2027. La jornada que reunió a legisladores nacionales del oficialismo terminó con una señal política que dejó en primer plano uno de los objetivos que el espacio buscará consolidar en los próximos años: la reelección de Javier Milei.

El gesto se produjo en la sede bonaerense de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro encabezado por Karina Milei, presidenta del partido, y Sebastián Pareja, titular de la fuerza en la provincia de Buenos Aires. Junto a senadores y diputados nacionales, ambos dirigentes participaron del cierre de una jornada en la que comenzó a tomar forma, de manera pública, la consigna electoral del oficialismo.

El momento quedó reflejado en un video difundido por la diputada nacional Miriam Niveyro. Allí, Karina Milei y los legisladores presentes entonaron el cántico “Para Milei, la reelección”, una expresión que sintetizó el objetivo político de la estructura libertaria de cara a 2027.

La actividad partidaria tuvo lugar después de una reunión que Javier Milei mantuvo en la Casa Rosada con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza. Durante ese encuentro, el Presidente centró su exposición en los resultados económicos de su administración y planteó la necesidad de mantener el rumbo adoptado por el Gobierno.

Milei sostuvo ante los legisladores que la economía argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento y afirmó que durante los primeros dos años de su gestión el crecimiento se ubicó cerca del 10%. También respondió a las críticas relacionadas con el nivel de consumo y aseguró que el consumo privado se encuentra en niveles históricos.

En ese contexto, el Presidente defendió además la velocidad de expansión de la economía y señaló que actualmente crece a un ritmo cuatro veces superior al registrado históricamente. A esa perspectiva sumó una proyección sobre las exportaciones, al sostener que el país superará los 100.000 millones de dólares.

El mandatario volvió a reivindicar, además, los principales componentes de su programa económico: equilibrio fiscal, reducción de impuestos, desregulación, apertura económica y desarrollo del capital humano. Frente a los legisladores, remarcó que la continuidad del rumbo constituye una condición central de su proyecto y sostuvo que no es negociable.

Como parte de la actividad, Milei llevó ejemplares de “Economía en una lección”, que fueron entregados como obsequio a los legisladores que participaron del encuentro.

Después de la reunión con el Presidente, la actividad política continuó con Karina Milei y Sebastián Pareja al frente del encuentro partidario. El dirigente bonaerense destacó la responsabilidad que, según planteó, implica para La Libertad Avanza la etapa política que atraviesa el país y vinculó esa tarea con la necesidad de avanzar en reformas profundas.

Pareja también explicitó el objetivo electoral del espacio al señalar que trabajarán para que Javier Milei sea reelecto en 2027. En particular, ubicó a la provincia de Buenos Aires como uno de los principales escenarios de esa estrategia y planteó como una tarea central la construcción política libertaria en ese distrito.

De esta manera, el oficialismo comenzó a combinar la defensa de la gestión económica con una definición política hacia el próximo turno presidencial. Con Karina Milei como figura central de la estructura partidaria y con los legisladores nacionales reunidos alrededor del Gobierno, la consigna de la reelección dejó de aparecer solamente como una posibilidad futura y pasó a formar parte visible de la agenda de La Libertad Avanza.