Scaglia confirma que sus votos en el Congreso se definen en diálogo con Pullaro

La diputada nacional Gisela Scaglia volvió a ratificar su disposición a acompañar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno nacional, aunque dejó una definición política relevante: sus decisiones en el Congreso son consensuadas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Nunca voy a emitir ningún voto que no sea un voto que dialoguemos juntos”, señaló Scaglia al ser consultada sobre su postura. De esta manera, la legisladora dejó en claro que su posición respecto de las iniciativas que impulsa la Casa Rosada forma parte de una discusión dentro del espacio que conduce el mandatario santafesino.

La definición había quedado planteada días atrás, cuando Scaglia había expresado públicamente su postura favorable a suspender las PASO. Ahora, su aclaración suma un elemento político: el acompañamiento no sería una decisión individual, sino parte de una estrategia conversada con Pullaro.

El tema adquiere relevancia porque el oficialismo nacional todavía no tiene garantizados los votos necesarios para avanzar con la eliminación definitiva de las primarias o con una nueva suspensión. La propia Patricia Bullrich reconoció las dificultades para reunir los respaldos durante la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

En ese escenario, los legisladores vinculados a gobernadores que mantienen diálogo institucional con la Nación pueden convertirse en piezas importantes para definir el futuro del proyecto electoral que impulsa Javier Milei de cara a 2027.

La Libertad Avanza mueve sus fichas en Santa Fe

Mientras el debate legislativo continúa, La Libertad Avanza comenzó a intensificar su actividad política en Santa Fe. Uno de los dirigentes que salió a escena es Marcos Peyrano, apoderado del partido y referente cercano a Romina Diez.

Peyrano comenzó a utilizar sus redes sociales con una señal de posicionamiento político. Bajo el mensaje “empezamos”, planteó la necesidad de avanzar hacia un mayor alineamiento de Santa Fe con el rumbo nacional impulsado por Milei.

Así, mientras Scaglia mantiene abierta la posibilidad de acompañar una reforma del calendario electoral en el Congreso en diálogo con Pullaro, el espacio libertario empieza a desplegar su propia estructura territorial en la provincia con la mirada puesta en el escenario político de 2027.