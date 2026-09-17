Milei atribuyó el giro sobre Malvinas a un cambio internacional y acelera una nueva ofensiva legislativa

Javier Milei afirmó que el impulso dado al reclamo sobre Malvinas respondió a un cambio del escenario internacional y no a razones electorales.

El Presidente vinculó la decisión con las declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la postura estadounidense.

El Gobierno ultima un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer sanciones contra empresas que operen en el archipiélago.

La iniciativa amplió su alcance desde la explotación de hidrocarburos hacia la actividad pesquera.

La Casa Rosada busca convertir el debate sobre Malvinas en uno de los ejes de la agenda legislativa.

Una eventual reunión entre Milei y Trump durante la Asamblea General de la ONU podría incorporar la cuestión Malvinas dentro del diálogo bilateral.

El presidente Javier Milei volvió a defender la estrategia del Gobierno sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y rechazó que las medidas anunciadas contra las empresas que operan en el archipiélago respondan a una lógica electoral. Según explicó, la decisión comenzó a gestarse con antelación y terminó de tomar impulso a partir de un cambio en el escenario internacional, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la posición de Washington respecto de la disputa.

Durante una entrevista radial, el mandatario sostuvo que la decisión de realizar la cadena nacional en la que presentó el nuevo paquete de iniciativas fue adoptada en una reunión de gabinete celebrada días antes del anuncio y aseguró que el detonante fue el contexto externo. En ese sentido, cuestionó las interpretaciones que atribuyeron la iniciativa a un intento de obtener rédito político en medio del calendario electoral.

Milei vinculó directamente el movimiento de Trump con las tensiones geopolíticas que atraviesan Medio Oriente y consideró que el líder estadounidense utiliza la política exterior como herramienta de negociación con sus aliados. Bajo esa lectura, planteó que la Argentina puede convertirse en un socio estratégico para Washington por su capacidad de aportar alimentos, energía, minerales y servicios vinculados a la economía del conocimiento.

El Presidente sostuvo que esa combinación de recursos naturales y capital humano fortalece la posición internacional del país y refuerza el alineamiento que su administración busca consolidar con Estados Unidos. Desde esa perspectiva, afirmó que la coyuntura internacional abrió una oportunidad para profundizar el reclamo argentino sobre las islas.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa con la que pretende endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que desarrollen actividades económicas en el archipiélago sin autorización argentina.

La propuesta comenzó enfocada en la explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas, pero durante las últimas semanas incorporó también restricciones vinculadas a la actividad pesquera. El objetivo es ampliar el alcance de las sanciones previstas y reforzar el reclamo argentino sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

El texto fue elaborado con participación de distintas áreas del Ejecutivo, aunque la coordinación quedó principalmente en manos de la Cancillería. También participaron asesores presidenciales en la definición de la arquitectura jurídica del proyecto, que deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.

En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre Malvinas puede convertirse en un eje capaz de ordenar parte de la agenda legislativa, en un contexto en el que el oficialismo continúa negociando apoyos con bloques aliados para impulsar otras iniciativas pendientes.

En paralelo, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que la cuestión Malvinas forme parte de la agenda internacional del Presidente durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre las alternativas que analiza la administración figura la posibilidad de abordar el tema en un eventual encuentro bilateral con Donald Trump, si finalmente ambos mandatarios concretan una reunión.

Ese escenario adquiere relevancia porque Estados Unidos comenzó a mostrar señales de revisión sobre una posición que históricamente se mantuvo prudente respecto del conflicto de soberanía. Si bien Trump todavía no anunció una modificación formal de la política estadounidense, sus recientes declaraciones alimentaron expectativas sobre un eventual cambio de enfoque.

La Argentina también participa actualmente del Board of Peace, un organismo impulsado por la administración republicana para intervenir en distintos conflictos internacionales fuera de la estructura tradicional de Naciones Unidas. Esa participación forma parte del vínculo político que el Gobierno busca consolidar con Washington mientras intenta fortalecer su proyección internacional.

En ese marco, la estrategia oficial combina la profundización del reclamo diplomático sobre Malvinas con nuevas herramientas legislativas destinadas a aumentar la presión sobre las empresas que desarrollen actividades económicas en el archipiélago, al tiempo que mantiene la expectativa de que un eventual cambio en el contexto internacional abra nuevas oportunidades para la posición argentina.