Milani cuestionó a Milei por su postura sobre la causa Malvinas

César Milani cuestionó el cambio de discurso del Gobierno sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

El ex jefe del Ejército sostuvo que las nuevas referencias oficiales no necesariamente implican una modificación de la posición presidencial.

Milani volvió a cuestionar las anteriores expresiones de Javier Milei sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas.

El dirigente también puso en discusión el financiamiento del proyecto para una base naval integrada en el Atlántico Sur.

Milani interpretó que el regreso de Malvinas a la agenda oficial podría responder a una estrategia política y electoral.

El ex jefe del Ejército sostuvo que la causa Malvinas excede a cualquier Gobierno y pertenece al conjunto de la sociedad argentina.

El ex jefe del Ejército Argentino César Milani cuestionó la posición del presidente Javier Milei respecto de la causa Malvinas y puso bajo discusión el giro discursivo que, según su interpretación, adoptó el Gobierno nacional en relación con las islas y el Atlántico Sur.

Las críticas del ex militar se concentraron en el regreso de Malvinas a la agenda pública del oficialismo, después de un período en el que, según sostuvo, la cuestión había quedado relegada. Milani vinculó este cambio con la estrategia política del Gobierno y planteó dudas sobre las razones que llevaron a sus principales dirigentes a volver a colocar la soberanía sobre las islas entre sus prioridades discursivas.

En ese marco, también hizo referencia al proyecto de una base naval integrada en el Atlántico Sur. Según recordó, la iniciativa había sido anunciada y había avanzado parcialmente, pero posteriormente habría sufrido modificaciones en su financiamiento. Milani sostuvo que se retiraron fondos que habían sido asignados a través del Fondo Nacional de la Defensa, lo que, desde su perspectiva, terminó afectando el desarrollo del proyecto.

El ex jefe del Ejército también puso el foco directamente sobre Javier Milei y cuestionó que las nuevas referencias oficiales sobre Malvinas representen un cambio efectivo en la posición presidencial. En particular, sostuvo que el mandatario mantiene una mirada favorable hacia el Reino Unido y recordó sus anteriores expresiones sobre Margaret Thatcher.

Otro de los puntos señalados por Milani fue la postura que Milei expresó en distintas oportunidades acerca del principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas. Según afirmó, el Presidente había reivindicado ese concepto tanto antes de llegar al Gobierno como durante su gestión.

Para Milani, ese antecedente constituye un elemento central a la hora de interpretar las actuales declaraciones oficiales sobre la cuestión Malvinas. Desde su perspectiva, el regreso del tema a la agenda del Gobierno no alcanza para demostrar que exista una modificación sustancial de la posición mantenida durante los primeros años de la administración.

La discusión también quedó vinculada con la dimensión electoral. Milani interpretó que el cambio de discurso responde a una utilización política de la cuestión Malvinas y cuestionó que una causa vinculada con la soberanía nacional pueda ser incorporada a una estrategia partidaria.

En ese sentido, sostuvo que la reivindicación argentina sobre las islas no debería quedar asociada a una administración determinada. Para el ex jefe del Ejército, Malvinas constituye una cuestión que excede a los gobiernos y a los partidos políticos y forma parte de una causa nacional.

Su planteo incluyó además una advertencia dirigida al oficialismo sobre los posibles efectos de utilizar el tema con fines electorales. Milani consideró que esa estrategia podría generar una reacción contraria a la buscada por el Gobierno y sostuvo que la sociedad argentina tiene una posición propia sobre la cuestión.

La controversia se produce mientras La Libertad Avanza vuelve a incorporar a Malvinas y al Atlántico Sur dentro de su agenda política. En ese contexto, las declaraciones de Milani abren una discusión sobre la continuidad de la posición presidencial, el alcance de los proyectos de infraestructura vinculados con la defensa y el lugar que ocupa la soberanía sobre las islas dentro de la estrategia política del oficialismo.

El ex jefe del Ejército cerró su planteo insistiendo en que Malvinas no puede ser considerada patrimonio de un Gobierno ni de una fuerza política. Su advertencia apuntó, principalmente, a evitar que la cuestión de la soberanía quede subordinada a los objetivos electorales de cualquier espacio político.