Aníbal Fernández propuso competencia para ordenar al peronismo

Aníbal Fernández consideró que las diferencias internas del peronismo deberían resolverse mediante la competencia electoral.

El dirigente se refirió a las divergencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y planteó la competencia como mecanismo de ordenamiento partidario.

Fernández sostuvo que las transformaciones del país requieren modificar las estrategias políticas utilizadas en elecciones anteriores.

El ex funcionario expresó una perspectiva favorable sobre las posibilidades del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

También cuestionó la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y discutió la atribución de responsabilidad sobre la Dirección Nacional de Vialidad.

Fernández utilizó datos sobre los fondos transferidos a Vialidad y las obras adjudicadas a Lázaro Báez para fundamentar su cuestionamiento a la responsabilidad atribuida a la ex mandataria.

El ex funcionario Aníbal Fernández planteó la necesidad de que el peronismo defina sus liderazgos mediante la competencia electoral y consideró que las diferencias internas que atraviesan al espacio pueden resolverse a través de mecanismos que permitan confrontar posiciones y establecer una conducción.

Al referirse a las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, Fernández comparó la situación con los conflictos que pueden surgir dentro de una familia y sostuvo que, frente a las disputas políticas, la alternativa debería ser competir. Desde su perspectiva, la confrontación electoral permitiría ordenar las distintas posiciones existentes dentro del peronismo y determinar quién cuenta con mayor respaldo para conducir el espacio.

El dirigente sostuvo que las discusiones internas requieren revisar posiciones y establecer un mecanismo que permita resolver las diferencias. En ese sentido, insistió en que la competencia constituye una vía para reorganizar el partido frente a las divergencias que existen actualmente entre sus principales referentes.

Fernández también vinculó la discusión interna con los cambios que experimentó la Argentina. Para explicar su planteo, recurrió a una referencia atribuida al filósofo Heráclito sobre la imposibilidad de bañarse dos veces en el mismo río y la utilizó para señalar que el país atravesó transformaciones que obligan a modificar las estrategias políticas.

Según su análisis, las nuevas condiciones requieren también cambios en las conductas de quienes ejercen posiciones de liderazgo. Fernández consideró que, ante un escenario diferente, quienes pretendan competir deben estar preparados para adoptar estrategias acordes con las nuevas circunstancias.

En esa línea, sostuvo que las herramientas utilizadas en elecciones anteriores no necesariamente serán suficientes para afrontar los próximos procesos electorales. La renovación de las estrategias aparece así como uno de los puntos centrales de su planteo sobre el futuro del peronismo.

A pesar de las dificultades internas, Fernández expresó una mirada favorable respecto de las elecciones de 2027. Su planteo combina la necesidad de reorganizar la estructura política del espacio con la posibilidad de recuperar competitividad a partir de una estrategia adaptada a las transformaciones del país.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ocupó también una parte central de sus declaraciones. Fernández cuestionó la condena contra la ex mandataria y calificó de negativa la decisión judicial. Su argumento se concentró en la responsabilidad administrativa sobre la Dirección Nacional de Vialidad y en la posibilidad de atribuirle penalmente decisiones relacionadas con ese organismo.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner no tenía a su cargo la administración directa de Vialidad y, por ese motivo, consideró que no correspondía atribuirle responsabilidad penal por las maniobras investigadas.

Para respaldar su posición, Fernández hizo referencia a un decreto de enero de 2009 mediante el cual, según explicó, fueron transferidos fondos fiduciarios por 2.200 millones de dólares destinados a Vialidad. A partir de ese dato, centró su argumento en la proporción de recursos correspondientes a las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez.

Según la cifra mencionada por Fernández, las obras adjudicadas a Báez alcanzaron los 18 millones de dólares, equivalentes al 0,85% del total de los fondos señalados. Para el ex funcionario, ese porcentaje constituye un elemento relevante para cuestionar la atribución de responsabilidad a la ex mandataria.

De esta manera, Fernández combinó su análisis sobre la situación interna del peronismo con una defensa de Cristina Fernández de Kirchner frente a su situación judicial. Su planteo apunta a que el espacio reorganice sus liderazgos mediante la competencia y adapte su estrategia a un escenario político que, según sostuvo, ya no es el mismo que el de elecciones anteriores.