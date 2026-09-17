Cristina Kirchner reclama una nueva liquidación de su pensión y el pago de retroactivos

Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Justicia una nueva liquidación de su pensión de viudez.

La ANSES reanudó el pago del haber de agosto tras una medida cautelar de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La presentación reclama retroactivos desde abril y la devolución de descuentos considerados improcedentes.

La defensa también solicitó que se aplique el criterio fijado por la Corte Suprema respecto del Impuesto a las Ganancias.

El adicional por zona austral constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre la ANSES y la ex presidenta.

El Estado mantiene un recurso ante la Corte Suprema mientras continúa el litigio sobre el alcance definitivo del beneficio previsional.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo planteo ante la Justicia previsional para que la ANSES realice una nueva liquidación de la pensión vitalicia que percibe como viuda de Néstor Kirchner. La presentación también reclama el pago de las diferencias acumuladas desde abril, cuando quedó firme la medida cautelar que ordenó restablecer el beneficio, y cuestiona los descuentos aplicados por el organismo sobre montos que consideró percibidos de manera indebida.

El escrito fue presentado por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, mientras la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en su vivienda de la calle San José 1111, como consecuencia de la condena dictada en la causa Vialidad. Además del recálculo del haber, la defensa pidió que la liquidación respete el criterio establecido por la Acordada N.º 20 de la Corte Suprema, vinculada con la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre las asignaciones correspondientes a ex presidentes y ex vicepresidentes.

La ANSES abonó esta semana el haber correspondiente al mes de agosto en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El pago alcanzó un monto bruto de $16.090.877,01 y corresponde a una de las dos prestaciones vitalicias que Cristina Kirchner percibía hasta noviembre de 2024.

Sin embargo, el conflicto continúa abierto porque la defensa sostiene que el organismo aún debe regularizar la totalidad de los pagos desde que la cautelar adquirió firmeza. Según el planteo judicial, también deben dejarse sin efecto las deducciones aplicadas sobre conceptos que la ANSES entendió como cobrados en exceso.

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al adicional por zona austral. El organismo previsional decidió excluir ese complemento al considerar que la dirigente peronista cumple su condena en la Ciudad de Buenos Aires y no reúne actualmente las condiciones de residencia exigidas para acceder a ese beneficio.

La defensa respondió que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo durante años su domicilio real en Río Gallegos, incluso mientras ejercía funciones públicas nacionales. También argumentó que conserva allí su domicilio fiscal, continúa afrontando gastos de servicios vinculados a esa vivienda y realiza viajes periódicos a esa propiedad, circunstancias que, según su interpretación, justifican la continuidad del plus.

De acuerdo con el escrito, ese adicional representaba alrededor de $6 millones cuando fue suspendido y, actualizado, equivaldría actualmente a unos $9,8 millones.

La disputa judicial tiene como antecedente la decisión adoptada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que resolvió suspender provisoriamente la medida administrativa mediante la cual el Poder Ejecutivo había interrumpido el pago del beneficio previsional. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque consideraron que la naturaleza alimentaria de la prestación justificaba restablecerla mientras se resuelve el litigio de fondo.

El Ejecutivo había dispuesto en noviembre de 2024 la suspensión de las dos asignaciones vitalicias que percibía la ex presidenta: una por haber ejercido la Presidencia de la Nación y otra como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

Tras la cautelar favorable a Cristina Kirchner, el Estado decidió llevar la discusión hasta la Corte Suprema mediante un recurso de queja. En ese expediente también intervino el procurador general interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que el máximo tribunal debía dejar sin efecto la medida que restituyó el cobro de la pensión.

Mientras la Corte analiza esa controversia, la discusión continúa en la Justicia previsional sobre el alcance de la liquidación del beneficio, la eventual devolución de descuentos aplicados por la ANSES y el reconocimiento de las diferencias económicas reclamadas desde abril.

Antes de la suspensión de ambos beneficios, Cristina Kirchner había percibido en noviembre de 2024 ingresos brutos por $35.255.297,73 correspondientes a las dos prestaciones vitalicias que entonces cobraba de manera simultánea.