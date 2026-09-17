La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera

Wanda Nara atraviesa una etapa de intensa actividad laboral y, mientras se prepara para regresar a la pantalla de Telefe, también suma nuevos proyectos fuera de la televisión. En ese contexto, la empresaria compartió una particular confesión con sus seguidores: hubo una profesión que siempre quiso ejercer y que finalmente quedó pendiente.

La revelación surgió a partir de una fotografía que publicó en sus historias de Instagram. En la imagen, Wanda apareció vestida de azafata, con el cabello completamente peinado hacia atrás, y acompañó la postal con una breve frase: “Mi profesión frustrada”, junto a un emoji de avión.

La caracterización, sin embargo, no fue casual. La conductora utilizó ese look durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que Telefe promocionó con un particular sketch inspirado en un vuelo.

El sketch con el que Telefe anunció el regreso de MasterChef Celebrity

La pieza audiovisual fue bautizada “MasterChef: El Despegue” y tuvo a Wanda Nara y a los integrantes del jurado como parte de la tripulación de un supuesto vuelo. A medida que avanzaba el video, los 24 participantes de la nueva edición fueron presentados como pasajeros que se preparaban para iniciar el viaje.

“Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026”, expresó Wanda al comienzo del corto, mientras lucía el uniforme de azafata.

El cierre estuvo acompañado por el mensaje: “Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando”. La promoción confirmó además que la nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe.

El jurado estará integrado nuevamente por Damián Betular y Germán Martitegui, mientras que Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis. Wanda, por su parte, estará nuevamente al frente del ciclo como conductora.

Después de la presentación, la empresaria también publicó una fotografía junto a los tres jurados y escribió: “La tripulación de mis sueños”, en referencia a la temática elegida para promocionar el programa.

La edición anterior del reality terminó con Ian Lucas como ganador, luego de imponerse en la definición del certamen.

El nuevo proyecto de Wanda Nara en Disney+

Pero el regreso a Telefe no es el único desafío que ocupa la agenda de Wanda. La empresaria también tendrá su propio docu-reality en Disney+, una producción de seis episodios que mostrará distintos aspectos de su vida personal y profesional.

El proyecto contará con grabaciones en Argentina, Italia y Uruguay y seguirá parte de su recorrido público, sus actividades laborales, sus emprendimientos y diferentes momentos de su vida cotidiana. Por el momento, Disney+ no confirmó la fecha de estreno ni el título definitivo de la serie.

La plataforma presentó el proyecto con un adelanto protagonizado por Wanda. En las imágenes, la empresaria aparece frente a un contrato e intenta firmarlo con una lapicera que no funciona. Luego abre su cartera, saca un labial rojo y utiliza ese producto para dejar su firma junto a un corazón.

El video termina con una placa que anuncia: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”. La frase funciona además como un guiño a “Bad bitch”, una de las canciones de la propia Wanda, en la que interpreta: “Lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo”.

De acuerdo con la presentación del proyecto, la serie repasará la trayectoria pública de Wanda desde sus comienzos hasta la actualidad y mostrará diferentes facetas de su vida, entre ellas su rol empresarial, su exposición mediática y sus proyectos profesionales.

Así, entre su regreso a MasterChef Celebrity y el nuevo reality que prepara para Disney+, Wanda Nara continúa ampliando su agenda laboral. Y, al menos por ahora, la profesión de azafata parece haber quedado como una de esas cuentas pendientes que solo pudo cumplir frente a las cámaras.