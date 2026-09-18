Triste destino de país

Por millonésima vez, los ciudadanos deberíamos sentirnos burlados y estafados. Pero la carrera hacia la nada misma ya nos dejó tontos e indolentes.

El gobierno acaba de enviar el Proyecto de Ley del Presupuesto para el año 2027, para su último año de administración. Y todos amanecemos con la noticia de algunas reformas insólitas previstas en el proyecto para el régimen de discapacidad. Hasta la misma senadora Bullrich se mostró sorprendida, ¿en su buena fe?

Resulta que todos siempre sospechamos que el tema de discapacidad venía torcido por la cantidad de personas que habían incrementado el padrón en las últimas décadas. En el gobierno de Macri comenzó una auditoría que la Justicia frenó y se volvió para atrás. El gobierno de Milei nos dijo que estaban auditando, nos presentaron RX de perros y no sé cuántas cosas más, y en el medio de todo eso explotó un esquema asqueroso de corrupción que, más de un año después, está frenado y silenciado.

Mientras tanto, los que realmente sufren su discapacidad necesitan la asistencia y todos los que trabajan para ellos siguen esperando una solución.

Pero NUNCA logramos limpiar la basura del sistema ni a los actores que se benefician. Parece que ni el gobierno ni la Justicia están interesados.

¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando para el costado y dejando que todo esté sucio, sin posibilidad de que se llegue al fondo de la cuestión para que, de una vez por todas, se comiencen a esbozar reales soluciones?

¿Tan oscuro es todo en Argentina que ni siquiera los que supuestamente llegaban para limpiar pueden mostrar resultados y terminan en medio del barro putrefacto de la corrupción?

No hay forma de solucionar problemas en Argentina si no logramos ir hasta el hueso. Mientras tanto, seguiremos caminando en una rueda, sin destino.