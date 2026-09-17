Pullaro respalda suspender las PASO nacionales y fija una posición distinta para Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que está dispuesto a acompañar la suspensión de las PASO nacionales de cara a 2027, aunque marcó una diferencia con el sistema electoral de la provincia, donde considera que las primarias cumplen una función dentro de la definición de candidaturas. La postura coincide con la que había anticipado la diputada nacional Gisela Scaglia luego de conversar el tema con el mandatario.

Pullaro sostuvo que las primarias nacionales tuvieron un uso limitado y representan un costo importante para el Estado. En cambio, destacó que en Santa Fe la herramienta fue utilizada en distintas oportunidades para definir candidaturas, por lo que considera que la discusión debe contemplar las particularidades del sistema provincial.

La definición del gobernador se conoce mientras el Congreso debate la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa contempla modificaciones al esquema de primarias y genera posiciones diferentes entre los distintos bloques políticos.

Una postura compartida con Scaglia

La posición de Pullaro también aporta claridad sobre el planteo que había realizado Scaglia, diputada nacional del PRO por Santa Fe. La legisladora había adelantado su respaldo a una suspensión de las PASO nacionales, aunque había rechazado una eliminación definitiva de la herramienta.

Scaglia explicó que su postura fue conversada con Pullaro y sostuvo que sus decisiones legislativas sobre asuntos nacionales son analizadas junto con el gobernador. Al mismo tiempo, planteó que el debate debería avanzar hacia un sistema electoral diferente y más amplio.

La discusión adquiere particular relevancia para Santa Fe porque el calendario electoral nacional y el provincial podrían volver a superponerse. Desde el entorno de Scaglia se había señalado que la coincidencia de ambos procesos puede generar dificultades para los partidos y para los votantes.

Diferencias frente al kirchnerismo

En la misma ronda de declaraciones, Pullaro se refirió al escenario electoral de 2027 y dejó en claro su posición respecto del kirchnerismo.

Ante una consulta sobre un eventual balotaje entre Javier Milei y un candidato de ese espacio, el gobernador afirmó que no votaría al kirchnerismo y cuestionó duramente las políticas que atribuye a ese sector. Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal respecto de cómo podría posicionarse ante una eventual disputa nacional de esas características.

Al mismo tiempo, Pullaro volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada en cuestiones vinculadas con el interior productivo. En particular, planteó la necesidad de que el Gobierno nacional otorgue mayor protagonismo a las provincias y preste atención a sectores como el campo, la industria, la minería y la producción petrolera.

Sin definiciones sobre una candidatura nacional

El gobernador también evitó confirmar una eventual candidatura para cargos nacionales. En declaraciones recientes sostuvo que no está pensando actualmente en una postulación presidencial y que todavía falta tiempo para definir el escenario electoral.

De esta manera, Pullaro mantiene abierta su estrategia política mientras concentra su gestión en Santa Fe y participa de las conversaciones que atraviesan a los gobernadores y al Congreso.

La definición sobre las PASO, en tanto, instala una diferencia entre el sistema nacional y el santafesino: mientras el gobernador considera posible suspender las primarias nacionales, sostiene que las elecciones internas provinciales cumplen otra función y forman parte de una herramienta que Santa Fe viene utilizando.