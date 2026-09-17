Pullaro recibe a Llaryora, Torres y Valdés y los Juegos Suramericanos se transforman en una postal política

Los Juegos Suramericanos tendrán este jueves una agenda que irá más allá de lo deportivo. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será anfitrión de sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y, según está previsto, también de Córdoba, Martín Llaryora.

Los mandatarios llegarán a Rosario para recorrer junto a Pullaro los nuevos escenarios deportivos y parte de la infraestructura construida y renovada especialmente para la competencia internacional. El arribo está previsto alrededor del mediodía y, aunque por el momento no se confirmó una conferencia de prensa, sí está prevista una fotografía conjunta.

El encuentro reunirá a gobernadores de distintos espacios políticos que mantienen vínculos de diálogo con la administración santafesina. Torres pertenece al PRO, Valdés tiene trayectoria en el radicalismo y Llaryora proviene del peronismo. Los tres, además, formaron parte de Provincias Unidas, el espacio que buscó consolidarse como una alternativa política frente al escenario nacional.

La presencia de mandatarios provinciales ya había comenzado durante la inauguración de los Juegos. El sábado por la noche, Pullaro compartió el acto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Para este jueves se esperaba también la llegada de otros dirigentes, aunque hasta el momento los nombres confirmados son los de Torres, Valdés y Llaryora.

Una foto con impacto político

La reunión se producirá en un momento de intensa actividad entre los gobiernos provinciales y la administración nacional. El escenario quedó marcado por la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 y por una ronda de encuentros que comenzó a mantener el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con distintos gobernadores.

En las últimas horas, Santilli recibió a los mandatarios de Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán, mientras se preparan nuevas reuniones con representantes provinciales. En ese marco, los gobernadores avanzan en conversaciones sobre los principales temas que impactan en las provincias y en la relación financiera e institucional con la Nación.

La agenda política también incluye el debate parlamentario sobre una eventual reforma electoral. Entre los temas que forman parte de la discusión aparecen la implementación de la denominada Ficha Limpia y los cambios en el régimen de elecciones primarias.

Así, mientras Rosario concentra la atención regional por el desarrollo de los Juegos Suramericanos, la presencia conjunta de Pullaro, Llaryora, Torres y Valdés agregará una dimensión política a una jornada que tendrá como escenario principal las obras y los nuevos espacios deportivos construidos para la competencia.