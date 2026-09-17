Rusia atacó objetivos militares y energéticos en Ucrania y hubo al menos 25 heridos

Rusia lanzó una nueva ofensiva aérea contra distintos puntos de Ucrania y aseguró que sus fuerzas atacaron instalaciones vinculadas con la industria militar y el sistema energético. Los bombardeos alcanzaron zonas de Kiev y las regiones de Zaporizhzhia y Odesa, mientras que las autoridades ucranianas reportaron al menos 25 personas heridas.

De acuerdo con la información difundida por Moscú, la operación tuvo como principales objetivos instalaciones relacionadas con la fabricación y almacenamiento de drones, empresas dedicadas a producir componentes para vehículos no tripulados, centros de procesamiento de datos y distintas estructuras vinculadas al sector energético.

También fueron señaladas como blancos una siderúrgica, una planta electrónica, instalaciones portuarias y puentes considerados estratégicos dentro de la infraestructura ucraniana.

Daños en zonas residenciales

Mientras Rusia sostuvo que la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura militar y energética, las autoridades de Ucrania denunciaron que los ataques también provocaron daños en sectores residenciales.

En Kiev se registraron 18 personas heridas, mientras que otras siete resultaron lesionadas en Odesa. Además, se reportaron daños materiales en edificios y otras instalaciones civiles como consecuencia de la ofensiva.

El Ministerio de Defensa ruso informó que para llevar adelante el operativo se utilizaron misiles y otras armas de precisión lanzadas desde plataformas terrestres, marítimas y aéreas, junto con una importante cantidad de drones.

Moscú detalló los blancos de la ofensiva

Según la versión difundida por el gobierno ruso, en Kiev y sus alrededores fueron alcanzados dos talleres utilizados para la producción y almacenamiento de diferentes tipos de drones.

También habría sido atacada una compañía dedicada a la fabricación de componentes para aeronaves no tripuladas y al mantenimiento de sistemas robóticos terrestres.

La ofensiva se produce en un contexto de continuidad de los ataques entre Rusia y Ucrania, con infraestructura energética, instalaciones industriales y objetivos vinculados a la producción militar entre los principales blancos de las operaciones de ambos bandos.