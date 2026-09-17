¿Y si además de los juegos prueban laburando?

Por Jorge Levin

RESUMEN

Maximiliano Pullaro recorrió la Villa Suramericana y presenció las semifinales de boxeo en el Invencible Rafaela .

El gobernador destacó la repercusión de los Juegos y defendió la inversión en infraestructura deportiva como motor de turismo y empleo.

Leonardo Viotti también participa activamente de la agenda de los Juegos, mientras en Rafaela persisten reclamos cotidianos por calles, higiene e inseguridad.

El espectáculo deportivo puede ser una gran vidriera para Santa Fe, pero no debería convertirse en una excusa para postergar las obligaciones permanentes del Estado.

La pregunta inevitable es si funcionarios de la jerarquía de Pullaro y Viotti no deberían repartir mejor su tiempo entre los grandes eventos y los problemas reales que afectan a los vecinos.

Entendemos la importancia de los Juegos Suramericanos 2026. Entendemos también la repercusión que tienen para Rafaela, para Santa Fe y para toda la región. Nadie pretende desconocer el valor de un acontecimiento deportivo de semejante magnitud.

Pero una cosa es reconocer la importancia de los Juegos y otra muy distinta es creer que, porque durante diez o quince días tenemos atletas, autoridades, cámaras y escenarios deportivos, los problemas de todos los días desaparecieron.

No desaparecieron.

Los pozos siguen ahí.

Los baches siguen ahí.

La suciedad sigue ahí.

El excremento de las aves continúa convirtiendo sectores de la ciudad en lugares que difícilmente puedan ser presentados como una postal turística.

Y la inseguridad, por supuesto, tampoco se tomó vacaciones por los Juegos Suramericanos.

Mientras tanto, Leonardo Viotti disfruta de la fiesta deportiva, participa de las actividades y no parece querer perderse nada de lo que ocurre en Rafaela.

Y está bien.

Pero también sería bueno que alguien le recuerde que la ciudad no se gobierna solamente desde una tribuna, una inauguración, una fotografía o una competencia internacional.

Se gobierna también tapando pozos, mejorando la higiene, ordenando el tránsito, atendiendo los reclamos de los vecinos y dando respuestas frente a la inseguridad.

Porque los vecinos no viven en una Villa Suramericana.

Viven en Rafaela.

Y cuando salen de sus casas no se encuentran con una delegación deportiva de quince países. Se encuentran con las calles que tienen todos los días. Con los problemas que tienen todos los días. Con los servicios que necesitan todos los días.

Pullaro también estuvo en la fiesta

El gobernador Maximiliano Pullaro visitó este miércoles la Villa Suramericana y dialogó con atletas antes de presenciar las semifinales de boxeo que se disputaron en el Invencible Rafaela.

Pullaro destacó la repercusión del evento y aseguró que los Juegos están saliendo muy bien. También reivindicó los valores del deporte —esfuerzo, disciplina y trabajo— y sostuvo que la competencia representa una oportunidad para la provincia.

Hasta ahí, todo razonable.

El gobernador también habló de la inversión realizada, del turismo, de la posibilidad de generar empleo y de la necesidad de que la infraestructura construida tenga continuidad una vez terminados los Juegos.

Ese es, precisamente, uno de los puntos centrales.

El problema no es hacer los Juegos. El problema sería creer que gobernar consiste solamente en hacer grandes acontecimientos.

Porque gobernar también es resolver lo pequeño.

Y muchas veces lo pequeño termina siendo lo más importante para quien tiene que vivir todos los días con el problema.

Muchachos, el horno no está para bollos

Hay momentos para festejar y hay momentos para trabajar.

Y quizás sea necesario recordarles a nuestros funcionarios que una cosa no debería excluir a la otra.

Los Juegos pueden ser una extraordinaria oportunidad para mostrar Rafaela y Santa Fe al país y al mundo. Pueden generar turismo, actividad económica, empleo y movimiento. Ojalá así sea.

Pero mientras se sacan las fotografías y se celebra el éxito organizativo, hay una ciudad que sigue esperando respuestas.

El vecino que rompe el auto en un pozo no puede arreglarlo con una medalla.

El comerciante que tiene frente a su negocio lleno de suciedad no puede barrer con una bandera de los Juegos.

La familia que reclama mayor seguridad no se tranquiliza porque haya una competencia internacional.

Y quien transita diariamente por calles deterioradas tampoco vive de discursos sobre el legado de los grandes eventos.

Por eso, con todo respeto y sin quitarle un gramo de importancia a los Juegos Suramericanos, habría que decirlo con la mayor claridad posible:

Muchachos, todo muy lindo. Pero por favor, trabajen en serio.

Disfruten los Juegos, sí. Acompañen a los deportistas, también. Reciban a las delegaciones, por supuesto.

Pero no se olviden de la gente que paga los impuestos con los que se sostiene el Estado.

Porque el verdadero legado de una gestión no debería medirse solamente por la cantidad de estadios inaugurados o por la cantidad de cámaras que llegaron para transmitir una competencia.

También debería medirse por algo mucho más sencillo:

si cuando terminan los Juegos la gente vive mejor.

Y ahí, justamente ahí, empieza la verdadera competencia.

La que no tiene medallas, ni ceremonias, ni tribunas llenas.

La competencia diaria por conseguir que Rafaela y Santa Fe sean lugares donde la gente pueda vivir con dignidad y tranquilidad.