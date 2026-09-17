Estudiantes hizo historia en Brasil

Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación inolvidable en Brasil. El Pincha derrotó 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, se impuso 2-1 en el resultado global y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Alexander Medina resistió durante buena parte del encuentro, encontró el gol sobre el cierre a través de Alexis Castro y terminó festejando después de que Memphis Depay desperdiciara un penal en el tiempo añadido. De esta manera, Estudiantes regresó a las semifinales de la máxima competencia continental 17 años después de su última aparición en esta instancia.

El conjunto platense ahora espera por su rival, que saldrá del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.

Un primer tiempo cerrado y con pocas situaciones

Con la serie igualada 1-1 después del partido de ida en La Plata, Corinthians y Estudiantes protagonizaron una primera mitad marcada por la intensidad y la disputa en el mediocampo.

El conjunto brasileño intentó avanzar sobre el arco defendido por el uruguayo Fernando Muslera, aunque le costó encontrar espacios frente a un Estudiantes que mantuvo el orden defensivo.

La tensión aumentó a medida que pasaban los minutos, ya que un empate sin goles clasificaba al Pincha por el resultado de la ida, mientras que Corinthians necesitaba ganar para quedarse con la serie.

Alexis Castro apareció sobre el final y cambió la historia

Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, llegó el momento decisivo de la noche.

A los 87 minutos, Tomás Palacios envió un centro desde la izquierda y encontró a Alexis Castro dentro del área. El mediocampista conectó una volea de zurda y colocó la pelota lejos del alcance del arquero de Corinthians para marcar el 1-0.

El tanto desató el festejo de todo el banco y de los hinchas de Estudiantes que viajaron a San Pablo. Además, tuvo un valor especial para Castro, quien también había convertido en el partido de ida y terminó marcando en ambos encuentros de la serie.

Con ese resultado, el equipo argentino pasó a tener una ventaja de 2-1 en el global y quedó a pocos minutos de meterse entre los cuatro mejores del continente.

Memphis Depay tuvo el empate, pero falló el penal

Corinthians tuvo una última oportunidad para evitar la eliminación.

Ya en el tiempo añadido, una mano de Leandro González Pírez dentro del área, revisada por el VAR, derivó en un penal para el conjunto brasileño. Memphis Depay tomó la responsabilidad de la ejecución y tuvo en sus pies la posibilidad de igualar el partido y llevar la definición a los penales.

Sin embargo, el delantero neerlandés remató por encima del travesaño y desperdició la última gran ocasión de Corinthians. El árbitro señaló el final inmediatamente después y Estudiantes pudo celebrar una clasificación que se había complicado durante buena parte de la noche.

Estudiantes vuelve a estar entre los cuatro mejores de América

Con el triunfo en San Pablo, Estudiantes volvió a alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años. La última vez había sido en 2009, cuando el equipo conquistó el torneo.

Además, según datos de la Conmebol, es apenas la segunda semifinal del Pincha en los últimos 43 años y la primera vez que consigue eliminar a un equipo brasileño en una serie de cuartos de final de la Libertadores.

Ahora, el conjunto de La Plata deberá esperar la definición entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su próximo rival.