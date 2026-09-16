Benín, el rival africano que enfrentará Messi en su despedida de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos en el país y uno de ellos tendrá un condimento especial: el 6 de octubre enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado ante el público argentino. La AFA confirmó que el encuentro será el último de los tres amistosos programados para esta ventana internacional.

El duelo también tendrá un atractivo particular porque será el primer enfrentamiento entre las selecciones mayores de Argentina y Benín. El combinado africano llegará a Buenos Aires después de haber protagonizado un camino competitivo en las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026.

Benín y el sueño de llegar al Mundial 2026

Benín disputó las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dentro del Grupo C, una zona que tuvo un desenlace muy particular.

En marzo de 2025, Sudáfrica recibió una sanción de la FIFA por haber utilizado a un futbolista que debía cumplir una fecha de suspensión. Como consecuencia, el organismo determinó que el partido ante Lesoto se considerara perdido por 3-0, una decisión que modificó las posiciones del grupo.

La situación permitió que Benín llegara a ocupar el primer puesto de la zona, mientras Sudáfrica, Nigeria y Ruanda todavía mantenían posibilidades de clasificación. FIFA llegó a señalar que el seleccionado beninés estaba a solo dos partidos de conseguir, por primera vez, un lugar en una Copa del Mundo.

Sin embargo, el cierre de la eliminatoria fue adverso para Benín. En la última fecha, Nigeria goleó 4-0 a Benín, mientras que Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda y terminó quedándose con el primer lugar del grupo.

Finalmente, Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo C, Nigeria terminó segunda y Benín quedó tercero, por lo que no consiguió su primera participación en una Copa del Mundo.

Cómo es Benín y cuáles son sus principales figuras

Benín está ubicado en África occidental, sobre el golfo de Guinea, y comparte fronteras con Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger. Su capital oficial es Porto-Novo, mientras que Cotonú es su principal centro económico y urbano.

En el plano futbolístico, el seleccionado cuenta con varios jugadores que desarrollan sus carreras en Europa. Uno de sus principales referentes es Steve Mounié, delantero y capitán del equipo, mientras que Junior Olaitan es otra de las piezas destacadas del conjunto africano.

Durante las Eliminatorias, Mounié tuvo un papel importante y llegó a convertirse en el máximo goleador de Benín en el Grupo C. FIFA destacó que el delantero encabezaba la tabla de goleadores de la zona durante el tramo decisivo de la clasificación.

El partido que tendrá como protagonista a Messi

El encuentro entre Argentina y Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Monumental y será el cierre de la serie de amistosos que la Albiceleste disputará en el país.

Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

Para Benín, el partido representará una oportunidad de medirse por primera vez con la Selección Argentina. Para el equipo de Scaloni, en cambio, será una noche especial por la presencia de Lionel Messi, quien tendrá su despedida ante el público argentino después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

El seleccionado africano llegará, además, con el antecedente de haber estado muy cerca de conseguir una clasificación histórica al Mundial 2026, aunque finalmente quedó fuera de la competencia tras terminar tercero en su grupo.