Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: cuándo será su último partido en el Monumental

Lionel Messi fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de la Selección Argentina para la próxima ventana internacional, que tendrá tres amistosos en el país. Sin embargo, el capitán solo participará del último encuentro: el martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

De esta manera, el rosarino tendrá la posibilidad de despedirse ante el público argentino después de anunciar su retiro de la Selección. Antes, la Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

Messi aceptó la invitación de la AFA para despedirse en cancha

La presencia de Messi en el último amistoso fue anunciada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien explicó que la decisión fue tomada luego de una conversación con Lionel Scaloni.

“Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en la Argentina”, expresó Tapia.

El futbolista aceptó la invitación y formará parte de la convocatoria para esta fecha FIFA. Además, la AFA invitó a los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 que no estén convocados para acompañarlo junto a sus familias en el homenaje.

El cierre de una historia de más de dos décadas

La despedida de Messi marcará el final de una etapa de más de 20 años con la Selección Argentina, en la que atravesó momentos de enorme frustración y también consiguió los títulos más importantes de su carrera.

Con la conducción de Scaloni, el capitán fue protagonista de una generación que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su último partido con la camiseta argentina había sido la final del Mundial 2026 frente a España, en la que la Albiceleste terminó como subcampeona. Ahora tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional frente a su público antes de cerrar definitivamente su ciclo internacional.

El Monumental será escenario del último partido de Messi con Argentina

El encuentro frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental y será el último de los tres amistosos que Argentina tiene programados durante esta ventana internacional.

La jornada tendrá además un componente especial por la presencia de los campeones del mundo de Qatar 2022, quienes fueron invitados por la AFA para acompañar a Messi en su despedida.

Así, el Monumental será el escenario elegido para que Lionel Messi vuelva a ponerse la camiseta de la Selección Argentina por última vez ante el público del país, luego de una trayectoria marcada por títulos, récords y más de dos décadas defendiendo la Albiceleste.