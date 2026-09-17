De la mano de Messi, Inter Miami se quedó con la Campeones Cup

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami. El argentino marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo por 2-0 ante Cruz Azul, resultado que le permitió al conjunto estadounidense conquistar por primera vez en su historia la Campeones Cup.

El encuentro tuvo además un condimento especial para el capitán de las Garzas: con su tanto de cabeza, Messi alcanzó los 100 goles con la camiseta de Inter Miami. Lo consiguió ante el mismo rival frente al que había marcado su primer tanto para el club, en 2023.

Con esta nueva conquista, el rosarino sumó otro trofeo a su exitosa etapa en Estados Unidos y participó directamente de los dos goles de su equipo.

Messi abrió el partido con un gol de cabeza

Inter Miami logró ponerse en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo. Luis Suárez recibió por la izquierda y envió un centro al área que encontró a Messi, quien apareció para conectar un cabezazo y poner el 1-0.

La definición tuvo un significado especial: fue el gol número 100 de Messi con Inter Miami en 115 partidos. Además, volvió a convertir ante Cruz Azul, el mismo equipo contra el que había anotado su primer gol para el club durante su debut en 2023.

El equipo mexicano tuvo algunas oportunidades para alcanzar el empate, especialmente durante el segundo tiempo, pero Inter Miami consiguió sostener la ventaja.

Messi asistió a Casemiro para sentenciar el título

Cruz Azul salió decidido a buscar la igualdad en el complemento y tuvo una de sus ocasiones más claras cuando Gabriel Fernández estrelló un cabezazo en el palo.

Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para el final, apareció nuevamente Messi. A los 81 minutos, el argentino ejecutó un tiro de esquina y encontró a Casemiro, quien ganó de cabeza dentro del área y marcó el 2-0 definitivo.

La asistencia le permitió a Messi completar una noche perfecta: gol, asistencia y título en el primer partido del Inter Miami bajo la conducción de Cristian “Kily” González.

El cuarto título de Inter Miami en la era Messi

La Campeones Cup 2026 se convirtió en el cuarto trofeo que Inter Miami consigue desde la llegada del argentino.

El conjunto estadounidense ya había conquistado la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Ahora agregó la Campeones Cup a su palmarés.

Para Messi, además, fue otra celebración en una etapa en la que continúa siendo una de las principales figuras del equipo. El argentino marcó el gol 100 de su ciclo en Miami y volvió a ser decisivo para levantar un nuevo trofeo.