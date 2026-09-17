Pullaro reunió a Llaryora, Torres y Valdés en Rosario durante los Juegos Suramericanos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en Rosario a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

Los mandatarios recorrieron distintos escenarios deportivos construidos y renovados para la competencia internacional, que tiene como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La jornada permitió mostrar parte de la infraestructura desarrollada para albergar las diferentes disciplinas y puso en contacto a gobernadores de distintos espacios políticos alrededor de una agenda vinculada con el deporte, la inversión pública y el desarrollo de las provincias.

Durante el encuentro, los dirigentes visitaron instalaciones deportivas y participaron de actividades institucionales relacionadas con la organización de los Juegos.

La reunión también dejó una fotografía conjunta de Pullaro, Llaryora, Torres y Valdés, una imagen que adquiere relevancia política por la diversidad de espacios partidarios representados y por los vínculos que los mandatarios vienen construyendo en torno a una agenda federal.

El encuentro se produjo mientras Santa Fe atraviesa una intensa agenda institucional por el desarrollo de los Juegos Suramericanos, que convocan a delegaciones de distintos países y movilizan actividades deportivas, turísticas y económicas en las tres ciudades anfitrionas.

Más allá de la competencia, la presencia de los gobernadores permitió poner nuevamente en escena el vínculo entre las provincias y la búsqueda de espacios de diálogo y coordinación frente a los principales desafíos de la agenda nacional.