Mil días después, el veredicto pendiente

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política tiene una obsesión antigua: contar el tiempo. Los gobiernos celebran aniversarios como si cada cifra redonda escondiera una verdad definitiva. Los opositores convierten esas mismas fechas en balances implacables. Los primeros mil días de Javier Milei no escaparon a esa costumbre. Lo interesante, sin embargo, no está en la aritmética del calendario. Está en otra cuenta, más difícil de resolver: la distancia que empieza a abrirse entre la promesa que enamoró a una parte importante del electorado y el humor con el que muchos argentinos describen hoy su vida cotidiana.

Las encuestas son fotografías, nunca películas. Congelan un instante que puede cambiar con rapidez. Pero también cumplen una función menos evidente: revelan el clima emocional de una época. Cuando distintos estudios coinciden en que predominan la preocupación, el enojo o la incertidumbre, el dato deja de ser una simple medición para convertirse en una señal política. Porque antes de cambiar un voto suele cambiar un estado de ánimo.

Milei llegó al poder ofreciendo una ruptura. No pidió paciencia para administrar la herencia recibida; pidió confianza para romper con las reglas que, según su diagnóstico, habían condenado al país a la decadencia. Ese contrato era diferente del que suelen firmar los gobiernos tradicionales. No prometía comodidad inmediata. Prometía un sacrificio con sentido. La pregunta que empieza a recorrer la conversación pública es otra: cuánto tiempo puede sostenerse esa lógica cuando una parte creciente de la sociedad siente que el esfuerzo todavía no encuentra una recompensa visible.

Ahí aparece un fenómeno que merece atención. Durante mucho tiempo la inflación ocupó el centro absoluto de las preocupaciones argentinas. Hoy la conversación parece desplazarse hacia otro lugar. El salario, el trabajo y la capacidad de llegar a fin de mes ganan espacio en el imaginario colectivo. No porque la inflación haya dejado de importar, sino porque las personas suelen evaluar la economía desde una pregunta mucho más simple que cualquier indicador: cómo están viviendo ellas.

La política suele enamorarse de sus propios números. El ciudadano, en cambio, hace otra contabilidad. La del changuito, la factura, el alquiler, el empleo del hijo, el miedo a perder estabilidad. Es una matemática doméstica que muchas veces desarma los relatos oficiales y también las exageraciones opositoras. En definitiva, nadie vive dentro de un gráfico.

Hay otro elemento que vuelve especialmente interesante este momento. Incluso dentro del universo que acompañó a Milei aparecen matices. Eso no significa necesariamente un cambio definitivo de lealtades. Significa algo más complejo: la aparición de preguntas. Y cuando un oficialismo deja de recibir adhesión automática para empezar a recibir interrogantes, la política entra en una etapa distinta. Ya no alcanza con recordar por qué se ganó una elección. Hay que explicar por qué vale la pena sostener el rumbo.

Esa es una diferencia fundamental. Gobernar nunca consiste únicamente en administrar decisiones. También implica administrar expectativas. Las expectativas son un recurso extraño: pueden alimentar paciencia durante mucho tiempo, pero también agotarse de golpe. La historia argentina está llena de dirigentes que confundieron respaldo electoral con crédito infinito. Son dos cosas distintas.

Otro dato llamativo es la fragmentación de las percepciones. El país no parece mirar al Gobierno desde un único lugar. Existen diferencias generacionales, territoriales y de género que muestran una Argentina partida en experiencias muy distintas. Hay provincias donde el respaldo luce más sólido y otras donde el malestar parece más profundo. Hay sectores que mantienen esperanza y otros que hablan de decepción. Esa diversidad obliga a desconfiar de cualquier conclusión absoluta.

También resulta revelador que el debate sobre quién concentra realmente el poder haya ingresado en la conversación pública. Cuando una sociedad empieza a discutir no solo qué hace un gobierno, sino quién toma las decisiones, aparece una inquietud institucional que trasciende las políticas concretas. Toda administración necesita claridad sobre su centro de gravedad. Las percepciones, acertadas o no, terminan influyendo sobre la confianza.

Mientras tanto, la oposición enfrenta su propio dilema. Los problemas del oficialismo no garantizan automáticamente una alternativa convincente. La política argentina conoce demasiado bien esa trampa. Muchas veces el desgaste de un gobierno produce expectativas sobre el siguiente, pero no necesariamente entusiasmo. Existe una diferencia enorme entre votar con ilusión y votar por descarte.

En ese escenario, Milei conserva un activo que no debería subestimarse: sigue ocupando el centro de la conversación nacional. Sus críticos discuten alrededor de él. Sus simpatizantes también. La agenda continúa organizada por su figura. Ese liderazgo comunicacional explica por qué el Presidente todavía aparece competitivo incluso cuando aumentan las señales de malestar. La centralidad política no desaparece de un día para otro.

Sin embargo, la centralidad también tiene un costo. Cuando un liderazgo concentra toda la atención, concentra igualmente toda la responsabilidad. Las buenas noticias se personalizan. Las malas también. El margen para repartir culpas se reduce con el paso del tiempo. Después de casi tres años de gestión, el argumento de la herencia sigue existiendo en el debate público, pero convive con otra exigencia mucho más concreta: la de los resultados que la gente espera percibir en su propia experiencia.

Quizá esa sea la enseñanza más importante de este momento. Los gobiernos suelen creer que la legitimidad nace únicamente en las urnas. En realidad, también se renueva todos los días. Se renueva cuando una familia siente que puede planificar. Cuando un trabajador deja de vivir pendiente de la próxima factura. Cuando un jubilado recupera algo de previsibilidad. Cuando un comerciante vuelve a mirar el futuro con menos incertidumbre. Esa legitimidad cotidiana es mucho más silenciosa que una elección, pero también mucho más exigente.

Los primeros mil días de Milei dejan una paradoja abierta. El Presidente conserva una capacidad notable para dominar la escena política, pero enfrenta un humor social que muestra señales de desgaste en distintos sectores. No hay veredicto definitivo. Tampoco hay inmunidad permanente. En Argentina, los gobiernos rara vez son juzgados por la contundencia de sus discursos. Terminan siendo juzgados por la percepción que cada ciudadano construye cuando cierra la puerta de su casa y hace la cuenta más importante de todas: la de su propia vida.