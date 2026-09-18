Nicolás Varrone se va de la Fórmula 2

Nicolás Varrone no continuará compitiendo en la Fórmula 2 durante lo que resta de la temporada 2026. El argentino decidió finalizar anticipadamente su vínculo con Van Amersfoort Racing y comunicó la noticia a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que agradeció al equipo y a quienes lo acompañaron durante su primera experiencia en la categoría.

La salida se produce cuando todavía restan tres fechas para el cierre del campeonato: Bakú, Lusail y Abu Dhabi. Varrone había llegado a la F2 después de una destacada trayectoria en el automovilismo de resistencia, que incluyó victorias en el Mundial de Endurance y las 24 Horas de Le Mans de 2023.

“Hoy toca cerrar una etapa”, escribió el piloto argentino al anunciar su decisión. Y agregó que, después de un año intenso, junto con su equipo habían decidido no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026.

Su paso por la Fórmula 2

El desembarco de Varrone en los monoplazas significó un cambio importante en su carrera. El argentino venía de competir durante varios años en autos de resistencia y afrontó en 2026 el desafío de disputar una temporada completa en la antesala de la Fórmula 1.

Su experiencia con Van Amersfoort Racing comenzó incluso antes del campeonato, durante los ensayos de pretemporada. En el primer día de pruebas en Barcelona, Varrone terminó segundo, apenas por detrás del mexicano Noel León.

Sin embargo, el rendimiento durante el campeonato no alcanzó las expectativas iniciales y el argentino decidió ponerle punto final a su participación antes del cierre de la temporada.

La propia Fórmula 2 confirmó posteriormente que Hiyu Yamakoshi ocupará su lugar en Van Amersfoort Racing a partir de la fecha de Bakú. El japonés llega desde la Fórmula 3, donde terminó noveno en el campeonato y consiguió tres podios y una pole position.

El mensaje de Varrone

En sus redes sociales, el argentino explicó que la determinación no fue sencilla y que la tomó pensando en los próximos pasos de su trayectoria.

“No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, expresó.

También agradeció especialmente a Van Amersfoort Racing, sus sponsors, colaboradores y seguidores, además de destacar a la familia Villagómez por el acompañamiento durante esta etapa.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, cerró Varrone.

¿Qué puede hacer Varrone después de la F2?

La salida de la Fórmula 2 no significa necesariamente el final de su proyecto en los monoplazas. Una de las posibilidades es que pueda regresar a la categoría en 2027, aunque por el momento no existen confirmaciones sobre un nuevo equipo.

Otra alternativa es volver al Mundial de Resistencia (WEC), campeonato en el que Varrone ya tiene experiencia y donde compitió con un Porsche 963 de Proton Competition en 2025. Allí llegó a finalizar décimo en las 6 Horas de San Pablo.

El WEC también aparece como una vía para continuar acumulando puntos de cara a una eventual búsqueda de la Superlicencia de Fórmula 1. Actualmente, según el análisis de Infobae, Varrone cuenta con 12 de los 40 puntos necesarios para obtenerla.

Cadillac, otra alternativa para el argentino

En paralelo, existe otra posibilidad vinculada directamente con su relación con General Motors. Varrone es piloto oficial de la compañía y, según Infobae, se trabaja en la posibilidad de incorporarlo al proyecto de Cadillac.

El argentino podría cumplir funciones como piloto de desarrollo o de reserva, una alternativa que le permitiría mantenerse ligado al proyecto de la marca estadounidense mientras define su próximo destino competitivo.

Por ahora, Varrone cerró una etapa que representó un cambio importante en su carrera. El argentino dejó la Fórmula 2 antes del final del campeonato, pero mantiene abiertas distintas alternativas entre los monoplazas y el endurance mientras define cuál será su próximo desafío.