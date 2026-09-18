David Beckham candidateó a Messi para el Balón de Oro 2026

A sus 39 años, Lionel Messi continúa sumando capítulos a una carrera excepcional. El argentino acaba de conquistar un nuevo título con Inter Miami, alcanzó los 100 goles con el club estadounidense y volvió a recibir el respaldo de una figura histórica del fútbol mundial.

Esta vez fue David Beckham, copropietario del conjunto de Florida y exjugador de la selección inglesa, quien se pronunció sobre la posibilidad de que Messi vuelva a quedarse con el Balón de Oro. El rosarino ya ganó el prestigioso premio en ocho oportunidades y forma parte de los 30 nominados para la edición 2026, cuya ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres.

“Cuando lo ves hacer cosas como estas, cuando lo ves ganar el Mundial que ha ganado, no hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel. Merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo”, sostuvo Beckham.

Messi volvió a ser decisivo y alcanzó los 100 goles en Inter Miami

Las declaraciones del inglés llegaron después de una nueva actuación destacada del argentino. Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y conquistó por primera vez la Campeones Cup, en el debut de Cristian “Kily” González como entrenador del equipo.

Messi abrió el marcador a los 24 minutos con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez, una definición que además significó su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami. En el segundo tiempo, volvió a participar directamente en el resultado: ejecutó el córner que terminó con el gol de Casemiro a los 81 minutos.

De esta manera, el argentino consiguió su cuarto título con Inter Miami, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. A nivel individual, llegó además a los 48 trofeos oficiales según MLS.

Los números que sostienen la candidatura de Messi al Balón de Oro

La nominación de Messi no se explica solamente por su actualidad en Estados Unidos. Durante el período considerado para el premio, el argentino acumuló números destacados tanto con Inter Miami como con la Selección Argentina.

Según Opta, durante el período de evaluación del Balón de Oro, Messi registró 52 participaciones directas en goles en 30 partidos de la MLS, producto de 29 tantos y 23 asistencias. Además, fue el futbolista que más goles y asistencias consiguió en la competición durante ese período.

Con la Selección Argentina también tuvo una participación determinante. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 convirtió 13 goles y dio siete asistencias en 14 partidos, incluyendo una destacada actuación en el Mundial.

Ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Messi disputó su último Mundial y volvió a dejar su marca. El delantero argentino terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, registros que lo ubicaron entre los principales protagonistas del certamen.

Argentina llegó hasta la final, donde cayó 1-0 ante España. A pesar de no conseguir el título, Messi recibió el Balón de Plata adidas, mientras que Rodri fue elegido como el mejor jugador del Mundial y obtuvo el Balón de Oro.

Además, con sus ocho goles alcanzó los 21 tantos en Mundiales, una cifra que lo mantiene entre los máximos goleadores históricos de la competencia.

Su actuación en Estados Unidos, su rendimiento con la Selección y el nuevo título conseguido con Inter Miami llevaron nuevamente a Messi a la lista de candidatos al máximo premio individual. Ahora será el voto de los periodistas que integran el jurado del Balón de Oro el que determine quién se queda con el galardón el próximo 26 de octubre.