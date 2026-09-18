Camila Galante reveló cómo mantiene su relación con Leandro Paredes después de 17 años

Camila Galante y Leandro Paredes llevan 17 años juntos y formaron una familia con tres hijos. En los últimos días, la pareja volvió a quedar en el centro de la atención por distintas versiones sobre su vínculo. Ante la repercusión que generaron esos rumores, la empresaria decidió responder públicamente y dejó una contundente definición sobre la relación que mantiene con el futbolista desde la adolescencia.

Las versiones habían surgido a partir de declaraciones del periodista Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana, de Bondi Live. Durante el programa, se mencionó un supuesto acuerdo entre Galante y Paredes que permitiría al futbolista mantener encuentros con otras mujeres. También circularon versiones sobre una presunta interna familiar y un supuesto conflicto entre el jugador y su padre.

Camila negó esas versiones y se comunicó directamente con Riva Roy para cuestionar la información que había difundido. “¿Qué problema tenés conmigo o con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad no sé de dónde sacás la info, es todo falso lo que estás diciendo”, le escribió, según contó el periodista durante la emisión.

La respuesta de Camila sobre su relación con Paredes

El intercambio continuó cuando Riva Roy planteó que, ante una eventual situación que pudiera afectar a la pareja, sería el futbolista quien debería hacerse cargo de cuidar el vínculo y no el periodismo.

Galante respondió con una frase que rápidamente llamó la atención porque explicó, desde su perspectiva, cómo atraviesan este tipo de situaciones después de tantos años juntos.

“Quedate tranquilo, que con tantos años juntos sabemos cómo cuidarnos; no hace falta que nos cuide el periodismo. Sí me parece raro que siempre tu info sea con las mismas personas”, expresó.

La relación entre ambos comenzó cuando eran adolescentes. Según distintos relatos sobre su historia, Paredes tenía 14 años y Galante 16 cuando comenzaron su vínculo, que inicialmente mantuvieron en secreto. Con el paso de los años atravesaron mudanzas, viajes, el crecimiento profesional del futbolista y la llegada de sus tres hijos.

La propia Galante también contó en una entrevista que ambos aprendieron a acompañarse durante las diferentes etapas de sus vidas y que construyeron una relación basada en el compañerismo.

Camila Galante, de acompañar a Paredes a construir su propio proyecto

Más allá de su relación con el futbolista, Galante desarrolló su propia faceta empresarial. La empresaria está al frente de Galante Cosmética, una marca dedicada a productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel que comenzó en 2021.

El proyecto también tiene una fuerte presencia dentro de la familia. Paredes es la imagen de la línea masculina de la marca, mientras que Camila representa la línea destinada al público femenino. El futbolista incluso participó de distintas campañas y producciones para promocionar los productos.

La empresaria explicó que el emprendimiento surgió como una forma de desarrollar un proyecto propio mientras acompañaba la carrera internacional de su marido. La familia pasó por diferentes ciudades y países durante los años en los que Paredes desarrolló su carrera profesional, hasta su regreso a la Argentina.

Así, mientras Camila Galante continúa al frente de su marca y participa de MasterChef Celebrity, también debió volver a responder ante los rumores sobre su vida privada. Esta vez, eligió hacerlo directamente y puso el foco en los 17 años de historia compartida con Leandro Paredes y en la confianza que, según sus propias palabras, construyeron durante todo ese tiempo.