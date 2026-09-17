Camila Galante habló sobre la supuesta infidelidad de Leandro Paredes y cruzó a un periodista

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, salió al cruce de distintas versiones que circularon en los últimos días sobre su relación con el futbolista. La empresaria cuestionó públicamente al periodista Santiago Riva Roy, quien había difundido información sobre una supuesta crisis familiar y un presunto acuerdo económico entre la pareja.

En su programa de Bondi, el periodista también habló de una supuesta relación abierta unilateral entre Galante y Paredes y vinculó al futbolista con fiestas organizadas por Fran Stoessel, hermano de Tini.

Frente a esas versiones, Galante decidió comunicarse directamente con Riva Roy y le pidió explicaciones sobre el origen de sus dichos.

“¿Qué problema tenés conmigo y con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad es que no sé de dónde sacás la información”, expresó la empresaria.

Camila Galante negó problemas entre Leandro Paredes y su familia

Uno de los puntos que más molestó a Galante estuvo relacionado con la supuesta existencia de un conflicto entre Paredes y su padre. Según la información difundida por el periodista, habría diferencias vinculadas con cuestiones económicas dentro de la familia.

La esposa del futbolista rechazó esa versión y aseguró que Paredes no mantiene ningún enfrentamiento con su padre ni con integrantes de la Selección Argentina.

“Él no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste instalar varias veces”, le respondió al periodista.

Galante también negó de manera categórica que exista un acuerdo económico entre ella y el jugador para mantener económicamente a su familia.

“El acuerdo no existe, tengo hijos grandes, te pido que chequees”, sostuvo.

Riva Roy, por su parte, mantuvo su postura y respondió que sus comentarios no tenían una motivación personal. “Nada personal. Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no te cuida a vos es él, no el periodismo”, afirmó.

Cabe aclarar que las versiones difundidas por el periodista corresponden a sus propios dichos y no fueron presentadas como hechos confirmados por las personas involucradas.

Quién es Camila Galante y a qué se dedica

Más allá de su vínculo con Leandro Paredes, Camila Galante desarrolló su propia actividad empresarial vinculada con el mundo de la belleza y el cuidado personal.

La empresaria tiene una marca de productos de cosmética y skincare, un proyecto comercial que también cuenta con la participación de su marido como parte de la imagen de la empresa.

De esta manera, Galante combina su actividad empresarial con su rol familiar y el acompañamiento de la carrera deportiva de Paredes.

Camila Galante, una presencia habitual junto a Paredes

Galante y Paredes mantienen una relación de varios años y tienen hijos en común. A lo largo de la carrera internacional del futbolista, ella lo acompañó en distintas etapas de su trayectoria y también estuvo presente durante las competencias que disputó con la Selección Argentina.

En los últimos años, además, su exposición pública aumentó a partir de su participación en proyectos propios y de su presencia en redes sociales.

Actualmente, Galante también forma parte del elenco de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, lo que sumó una nueva faceta a su exposición mediática.

La empresaria suele compartir en sus redes sociales momentos vinculados con su familia, su emprendimiento y el día a día junto al mediocampista, aunque en esta oportunidad decidió intervenir públicamente para desmentir las versiones que consideró incorrectas sobre su relación con Paredes y su entorno familiar.