Revelaron qué dijo el entorno del papá de Tini tras conocerse el resultado de la auditoría de su patrimonio

Una cifra de US$89 millones quedó en el centro de la disputa familiar que atraviesan Tini Stoessel y su padre, Alejandro. El monto habría surgido de una auditoría solicitada por la cantante y fue difundido en televisión, aunque desde el entorno del productor cuestionaron la cifra y negaron que represente el dinero que actualmente está en discusión.

La información fue difundida por Pilar Smith en LAM (América). Según la versión presentada en el programa, el documento elaborado a partir de la auditoría habría calculado en US$89 millones la masa patrimonial administrada durante la carrera de Tini. Otras publicaciones consignaron que se trataría de ingresos generados a lo largo de 15 años, desde su etapa en Violetta hasta el tour Futttura.

Sin embargo, el entorno de Alejandro Stoessel salió al cruce de esa información y calificó el monto como “un delirio”. Según trascendió, personas cercanas al productor sostienen que la cifra no se acerca al monto que estaría realmente en discusión.

Cómo se repartiría el patrimonio de Tini, según la versión difundida

Además de la cifra total, en LAM se dio a conocer un esquema de distribución que formaría parte de una propuesta atribuida al entorno de la cantante.

De acuerdo con esa versión, Tini conservaría el 70%, mientras que el porcentaje restante se distribuiría entre integrantes de su familia:

Tini Stoessel: 70% , con la liquidez y los derechos vinculados con su catálogo musical, regalías, marcas, contratos publicitarios y sponsors.

Alejandro Stoessel: 15% , asociado a una compensación económica, su gestión comercial y parte de una propiedad en San Isidro.

Mariana Muzlera: 10% , relacionado con propiedades y vehículos.

Francisco Stoessel: 5% .

Este esquema fue difundido a partir de información presentada en televisión y no debe interpretarse como un acuerdo definitivo, ya que las partes no confirmaron públicamente su firma.

La discusión por las empresas y el dinero generado por Tini

Más allá del monto, uno de los principales puntos de la disputa estaría relacionado con el manejo de los recursos generados por la carrera de la cantante y la titularidad de distintas sociedades.

Según las versiones difundidas, la situación incluye el traspaso de participaciones en empresas creadas en Estados Unidos y otros países, vinculadas con las actividades comerciales de Tini.

El conflicto familiar habría comenzado después de que la artista solicitara una revisión de sus cuentas y una auditoría de su patrimonio. A partir de allí, surgieron diferencias sobre cómo fueron administrados los ingresos y quiénes figuran como titulares o socios de las sociedades vinculadas con sus negocios.

El entorno de Alejandro cuestionó el acuerdo

Mientras desde el lado de Tini trascendió una propuesta de distribución, el entorno de Alejandro Stoessel negó que exista un acuerdo cerrado y cuestionó tanto la cifra de US$89 millones como las condiciones que se difundieron.

Incluso, según las versiones publicadas, desde ese sector sostuvieron que el documento no habría sido firmado por Alejandro y que tampoco existiría, hasta el momento, un entendimiento definitivo entre las partes.

De esta manera, los US$89 millones continúan siendo una cifra atribuida a una auditoría difundida públicamente, pero discutida por el entorno de Alejandro Stoessel. La eventual distribución del patrimonio también permanece sujeta a las negociaciones entre las partes y, hasta el momento, no existe confirmación pública de un acuerdo definitivo.