El Senado dio media sanción a la nueva ley de biocombustibles y elevó los cortes obligatorios de mezclas

El Senado aprobó la media sanción de una nueva ley que incrementa los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel.

El bioetanol en las naftas aumentará del 12% al 15% tras un período de transición de doce meses.

El biodiésel en el gasoil pasará del 7,5% al 10% con un esquema gradual que se extenderá hasta 2036.

Las pymes regionales manifestaron preocupación por la reducción progresiva del segmento reservado dentro del mercado.

La Libertad Avanza respaldó el proyecto tras una negociación política vinculada al tratamiento de Inocencia Fiscal II.

La iniciativa será enviada ahora a la Cámara de Diputados, donde todavía no tiene fecha prevista de tratamiento.

El Senado otorgó media sanción al proyecto de la nueva ley de biocombustibles, una iniciativa que modifica los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel en los combustibles y redefine el funcionamiento de un sector clave para varias economías regionales. La propuesta ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde aún no tiene una fecha prevista para su tratamiento.

La aprobación fue el resultado de una negociación política entre las provincias impulsoras de la iniciativa y La Libertad Avanza. El oficialismo acompañó la incorporación del proyecto al temario, mientras que recibió respaldo para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II, en una jornada marcada por acuerdos cruzados dentro del Senado.

El proyecto fue aprobado en general por 41 votos a favor y 25 en contra. Los votos negativos provinieron del bloque peronista, del senador radical bonaerense Maximiliano Abad y de los representantes de Santa Cruz Natalia Gadano y José Carambia.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la senadora salteña Flavia Royón, quien defendió la necesidad de actualizar el marco regulatorio para dotar de mayor previsibilidad a una industria que ya cuenta con importantes inversiones. La legisladora sostuvo que el nuevo esquema busca favorecer el desarrollo de las cadenas de valor del interior del país, estimular nuevas inversiones y avanzar gradualmente hacia un sistema con mayor participación del mercado en la formación de precios.

Uno de los cambios centrales es el incremento del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasará del 12% al 15% dentro de los doce meses posteriores a la eventual sanción definitiva de la ley. La distribución del nuevo porcentaje mantendrá una reserva del 6% para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el 3% restante quedará sujeto a competencia entre los productores habilitados.

En el caso del biodiésel, el corte obligatorio en el gasoil aumentará del 7,5% al 10% durante el mismo período de transición. Sin embargo, este punto concentró las mayores diferencias durante el debate parlamentario.

El proyecto establece un esquema gradual hasta 2036 que distingue entre empresas integradas —vinculadas a grandes grupos aceiteros— y plantas no integradas, principalmente pequeñas y medianas empresas regionales. Inicialmente, las firmas no integradas conservarán reservado el 6,5% del mercado para alcanzar el nuevo corte del 10%, aunque esa participación se reducirá progresivamente hasta llegar al 4% desde 2031 y mantenerse en ese nivel hasta 2036.

Ese diseño despertó fuertes cuestionamientos de legisladores que representan a provincias donde operan numerosas pymes productoras de biodiésel. El argumento principal fue que la reducción gradual del segmento reservado podría dificultar la competencia frente a las grandes aceiteras ubicadas principalmente en Santa Fe y Córdoba, favoreciendo una mayor concentración del mercado.

Durante el debate, distintos senadores reclamaron extender las negociaciones para revisar ese aspecto del texto. Incluso se propuso pasar a un cuarto intermedio para intentar alcanzar un consenso más amplio, pero la moción fue rechazada por una amplia mayoría y la votación continuó sin modificaciones en ese punto.

En representación de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich defendió el esquema de transición al sostener que procura abrir el mercado sin generar un cambio brusco para las empresas de menor escala. Según planteó, el período de adaptación ofrece previsibilidad y tiempo suficiente para que las pymes puedan integrarse al nuevo escenario competitivo.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento sobresale una cláusula antimonopolio destinada a evitar una excesiva concentración del mercado. La disposición establece que ninguna empresa o grupo podrá concentrar más del 10% del biodiésel comercializado, con un límite máximo de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

Con la media sanción obtenida, el proyecto inicia ahora una nueva etapa legislativa en Diputados, donde deberá definir si mantiene el equilibrio alcanzado entre las demandas de las economías regionales, la apertura gradual del mercado y las preocupaciones expresadas por las pequeñas empresas del sector.