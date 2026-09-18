Los Juegos Suramericanos ya movilizaron a 1,8 millones de personas en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya generaron un fuerte movimiento de público en los primeros días de competencia. Según estimaciones provisorias de las autoridades, 1,8 millones de personas participaron de las actividades deportivas y de los Fan Fest organizados en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El número fue contabilizado hasta la mañana de este jueves, cuando transcurría el quinto día de la competencia, e incluye distintas modalidades de acceso y participación en las sedes.

Para elaborar la estimación se tuvieron en cuenta los códigos QR descargados para ingresar a los Fan Fest, las reservas realizadas para asistir a las disciplinas deportivas y los contingentes escolares que concurrieron a los distintos escenarios.

También fueron contabilizadas las personas que ingresaron sin registro previo. En varias jornadas, la cantidad de espectadores superó las previsiones y las autoridades decidieron liberar el acceso a determinados predios para permitir el ingreso del público.

La magnitud de la convocatoria refleja el impacto que está teniendo el evento internacional en las tres ciudades sedes, tanto por la asistencia a las competencias como por la participación en las propuestas recreativas que acompañan a los Juegos.